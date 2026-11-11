Curta de animação nordestino sobre envelhecimento de mulher trans estreia no Brasil após exibições internacionais

"Norma" propõe uma reflexão sobre futuro, autonomia, acolhimento e o direito de permanecer sendo quem se é ao longo da vida, independente da idade

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A vivência queer através do olhar de uma mulher trans idosa que enfrenta os desafios de envelhecer sem abrir mão da própria identidade é o ponto de partida para “Norma”, curta-metragem de animação nordestino que estreia no Brasil no dia 14 de novembro.

A sessão será no CineSesc, às 14h, durante a Mostra Competitiva Brasil de Curtas do Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade, em São Paulo. Outra exibição está programada para o dia 17 de novembro, no Spcine CCSP Lima Barreto.

Dirigida e roteirizada por Karol Azevedo, a produção propõe uma reflexão sobre o futuro, autonomia, acolhimento e o direito de permanecer sendo quem se é ao longo da vida.

A trajetória internacional do filme teve início em outubro, com a participação em duas vitrines do cinema LGBTQIA+, em Nova York, nos Estados Unidos, e na Alemanha.

A história parte de uma inquietação pessoal de Karol sobre futuro, envelhecimento e as experiências de pessoas trans na terceira idade.

Filme "Norma" possui classificação indicativa livre e conta com recursos de acessibilidade - Divulgação

Pessoa não binária, Karol chegou à personagem durante o próprio processo de compreender sua identidade, depois de ter contato com uma reportagem sobre pessoas trans idosas que precisavam destransicionar para serem acolhidas em instituições de longa permanência.

“Norma nasceu quando o futuro passou a me assustar. Recuso a ideia de que pessoas trans precisem mudar para caber na norma. O que me interessa é observar como um espaço reage diante de alguém que insiste em existir sem pedir licença”, conta Karol.

Com uma câmera distante que permite que a personagem seja descoberta pelo espectador por meio de gestos, silêncios e relações afetivas, o curta-metragem descortina a transformação das experiências da protagonista.

Ao longo de 15 minutos, a produção narra a história de Norma, uma mulher idosa que, diante da rotina exaustiva da filha, Laura, aceita morar em um lar de idosos. Contrariada com a mudança, ela se depara com uma nova realidade marcada por regras rígidas, imposições e solidão.

A experiência começa a se transformar quando uma rede de amizades clandestinas se estabelece entre as pessoas moradoras e dá origem a um pacto de resiliência diante daquele sistema.

Colaboração entre Pernambuco e Bahia

Curta-metragem "Norma" aborda envelhecimento de mulher trans - Divulgação

“Norma” é uma coprodução entre a Mandioca Studio, estúdio de animação sediado em Salvador (BA), e a Charque Attack, produtora audiovisual pernambucana fundada em 2018 por um coletivo de pessoas LBT que atuam no audiovisual.

Além de Karol Azevedo, que nasceu em Pernambuco, o filme conta com produção executiva de Xulia Doxágui, roteirista, realizadora, curadora e produtora audiovisual pernambucana.

O curta possui classificação indicativa livre e conta com recursos de acessibilidade em LSE e LIBRAS, além de versões com legendas em inglês, espanhol e francês.

