Lei Rouanet bate recorde de propostas; eixo Sul-Sudeste ainda têm maioria

Ministério da Cultura aponta a ampliação da presença da Lei Rouanet em diferentes territórios como uma das propostas centrais

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A Lei Rouanet, do Ministério da Cultura (MinC), bateu recorde histórico de propostas culturais em 2026. Ao todo, foram submetidas 25.650 ao Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), o maior número desde a criação da legislação em 1991.

Apesar do aumento, o eixo Sul-Sudeste ainda concentra a maior parte das propostas. Só na região Sudeste foram quase 50% dos projetos, enquanto o Norte concentra pouco mais de 3%.

Confira a quantidade de propostas recebidas por região:

Centro-Oeste - 2.914

Nordeste - 3.431

Norte - 893

Sudeste - 13.813

Sul - 4.599

O Ministério da Cultura aponta a ampliação da presença da Lei Rouanet em diferentes territórios como uma das propostas centrais e adotou programas como Rouanet Norte, Rouanet Nordeste, Rouanet Centro-Oeste e Rouanet nas Favelas.

Captação

O balanço do MinC também destaca um recorde de captação de recursos entre janeiro e outubro. Nos dez primeiros meses de 2026, os projetos incentivados captaram R$ 1,67 bilhão, valor 3,5% superior ao mesmo período de 2025.

Atualmente, mais de 5 mil projetos culturais viabilizados por meio da Lei Rouanet estão em execução em todo o Brasil.

Como funciona a Lei Rouanet

Após o envio pelo Salic, as propostas culturais apresentadas ao ministério passam por análise conforme as regras da Lei Rouanet.

A autorização para captar recursos não significa recebimento automático de valores: os projetos precisam obter apoio de incentivadores, por meio de doações e patrocínios de pessoas físicas e jurídicas, com dedução de parte do Imposto de Renda devido, nos limites previstos em lei. Os valores efetivamente captados são registrados no Salic.

