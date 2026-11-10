Carpinejar debate impacto da tecnologia nas relações humanas no REC’n’Play nesta quarta-feira (11)

No primeiro dia de evento, o autor promove a palestra "Inovação Pelo Afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado" às 16h no Palco Som da Rural

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A partir desta quarta-feira (11), o bairro do Recife será palco do REC’n’Play, com uma programação que mistura tecnologia, criatividade e cultura. Ainda no primeiro dia de evento, o poeta Fabrício Carpinejar ministra a palestra “Inovação Pelo Afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado”, que vai refletir sobre as relações humanas no mundo analógico e digital.

O bate-papo acontece às 16h no Palco Som da Rural, localizado na Rua da Moeda, e também vai contar com a apresentação do novo livro do escritor “No Meu Tempo Eu Era Melhor”.

O romance de crônicas conta experiências das décadas de 70 e 80, recuperando hábitos extintos que foram substituídos pela tecnologia, como rebobinar uma fita K7 com caneta Bic, frequentar videolocadora e dividir os fones do Walkman. A proposta principal é lembrar como era a vida antes dos smartphones, mostrando que era possível viver offline.

“Eu tento lembrar de como já ficamos offline e não morríamos de tédio. Essa é a força do livro, são muitas mudanças que a gente não percebe, mas eu quero mostrar essa vida possível antes do celular”, conta.

Afeto na era da tecnologia

No REC’n’Play, Carpinejar irá discutir sobre o afeto, a saúde emocional e o equilíbrio humano dentro de um espaço de tecnologia. Em uma de suas reflexões o escritor comenta como as pessoas estão cada vez mais conectadas porém cada vez mais individualistas.

“A vida presencial é uma reguladora da virtualidade. Nunca se foi tão conectado e nunca as pessoas se sentiram tão solitárias. Nós estamos cada vez mais rolando a tela e não olhando para os lados”, reflete.

Ele também enxerga uma superficialidade na geração atual causada pelas redes sociais, faltando às novas gerações a capacidade de renúncia para focar naquilo que realmente importa.

“A cultura vai ser rasa se a gente não mergulhar. As pessoas não se dispõem a ler um livro, a ver um filme, querem saber de tudo ao mesmo tempo. O que eu acho que está faltando a nova geração é renúncia, não querer ser todos mas sim ser você mesmo.”

Para Carpinejar, o retorno de itens como câmeras analógicas, polaroides e aparelhos de MP3 entre os jovens é impulsionado pelo desejo de vivenciar experiências com mais sequência, foco e sem interrupções.

“O que o jovem está sentindo é falta de sequência, profundidade, porque as redes sociais trazem uma dispersão e você não se concentra em mais nada”, ressalta o autor.

Fabrício Carpinejar - Divulgação/Yury Oliveira

Carpinejar volta ao REC'n'Play



O poeta já participou de edições anteriores do REC’n’Play, como a edição em Caruaru, e comemora a volta ao Recife.

“Recife é uma ebulição cultural, é uma referência na minha vida, na minha história, nas minhas leituras. Não tem um professor meu que não tenha sido pernambucano”, comenta.

Segundo Carpinejar, eventos presenciais como o REC'n'Play ajudam as pessoas a se encararem de frente, discutirem perdas e ganhos das gerações, além de resgatarem a convivência real.

“Eu acho que a gente pode resgatar certas interações que nos faziam pensar melhor e sentir mais a vida. Eventos como REC'n'Play podem ajudar nesse processo das pessoas estarem lá presencialmente, cara a cara, conversando e discutindo.”

