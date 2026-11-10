Caixa Cultural Recife apresenta espetáculo inspirado em "O Avesso da Pele", livro de Jeferson Tenório

Peça do Coletivo Ocutá terá oito sessões, de 18 a 21 e de 25 a 28 de novembro, sempre às 19h30; temporada também ganha duas oficinas gratuitas

por Laís Nascimento
Caixa Cultural Recife apresenta espetáculo inspirado em "O Avesso da Pele", livro de Jeferson Tenório
Caixa Cultural Recife apresenta "O Avesso da Pele", adaptação do livro homônimo de Jeferson Tenório - Helt Rodrigues/Divulgação

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Uma investigação sobre ancestralidade, território e racismo em cena na Caixa Cultural Recife, área central da cidade. O espaço recebe a peça “O Avesso da Pele”, adaptação do livro homônimo de Jeferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Romance Literário.

As apresentações serão de 18 a 21 e de 25 a 28 de novembro, sempre às 19h30. Nos dias 19 e 26 haverá bate-papo com o elenco após o espetáculo, e nos dias 21 e 27, as sessões contarão com intérprete de Libras. Os ingressos são a partir R$ 15, no site da Caixa Cultural.

A peça se passa em Porto Alegre, na década de 1980, e narra a história de Pedro, filho de um professor de literatura, Henrique, assassinado durante uma abordagem policial.

Em cena, o protagonista busca a história do pai e o passado da família, mergulhando em uma cronologia do território marcado pelo racismo, pela fetichização de corpos negros e pelo sistema educacional precário, além de histórias de afeto e redenção.

Ao longo do espetáculo, os atores se alternam entre os personagens, em um movimento em que todos interpretam o pai e o filho em algum momento.

Montado pelo Coletivo Ocutá, o espetáculo estreou em 2023, e venceu os prêmios Miguel Arcanjo, na categoria Drama Teatro, e FITA (Festival Internacional de Angra dos Reis), em Direção de Movimento.

A produção se apresentou nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, além de Portugal, e superou o público de 30 mil espectadores.

Oficinas

Durante a temporada do espetáculo, a CAIXA Cultural Recife vai receber duas oficinas gratuitas sobre o fazer teatral, com 30 vagas cada. As inscrições são gratuitas, pelo site da Caixa Cultural.

A primeira atividade, “Palavra-Feitiço”, será realizada nos dias 19 e 20 de novembro, das 10h às 14h. Ministrada pela diretora e dramaturga Beatriz Barros, a oficina propõe ações de leitura, escuta, treinamento corporal e criação cênica sobre a palavra escrita.

Já a oficina “Dramaturgia da Dança”, no dia 25 de novembro, das 10h às 13h, será uma vivência imersiva entre literatura, corpo e movimento, tendo como ponto de partida o texto de “O Avesso da Pele”. A experiência com o Coletivo Ocutá tem como público-alvo artistas, pesquisadores e estudantes de artes cênicas, entre 18 e 50 anos.

Serviço

Espetáculo “O Avesso da Pele”
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Datas: de 18 a 21 e de 25 a 28 de novembro de 2026 (de quarta a sábado)
Horário: às 19h30
Ingressos: a partir de R$ 15, no site da Caixa Cultural

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