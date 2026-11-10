Caixa Cultural Recife apresenta espetáculo inspirado em "O Avesso da Pele", livro de Jeferson Tenório

Peça do Coletivo Ocutá terá oito sessões, de 18 a 21 e de 25 a 28 de novembro, sempre às 19h30; temporada também ganha duas oficinas gratuitas

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Uma investigação sobre ancestralidade, território e racismo em cena na Caixa Cultural Recife, área central da cidade. O espaço recebe a peça “O Avesso da Pele”, adaptação do livro homônimo de Jeferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Romance Literário.

As apresentações serão de 18 a 21 e de 25 a 28 de novembro, sempre às 19h30. Nos dias 19 e 26 haverá bate-papo com o elenco após o espetáculo, e nos dias 21 e 27, as sessões contarão com intérprete de Libras. Os ingressos são a partir R$ 15, no site da Caixa Cultural.

A peça se passa em Porto Alegre, na década de 1980, e narra a história de Pedro, filho de um professor de literatura, Henrique, assassinado durante uma abordagem policial.

Em cena, o protagonista busca a história do pai e o passado da família, mergulhando em uma cronologia do território marcado pelo racismo, pela fetichização de corpos negros e pelo sistema educacional precário, além de histórias de afeto e redenção.

Ao longo do espetáculo, os atores se alternam entre os personagens, em um movimento em que todos interpretam o pai e o filho em algum momento.

Montado pelo Coletivo Ocutá, o espetáculo estreou em 2023, e venceu os prêmios Miguel Arcanjo, na categoria Drama Teatro, e FITA (Festival Internacional de Angra dos Reis), em Direção de Movimento.

A produção se apresentou nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, além de Portugal, e superou o público de 30 mil espectadores.

Oficinas

Durante a temporada do espetáculo, a CAIXA Cultural Recife vai receber duas oficinas gratuitas sobre o fazer teatral, com 30 vagas cada. As inscrições são gratuitas, pelo site da Caixa Cultural.

A primeira atividade, “Palavra-Feitiço”, será realizada nos dias 19 e 20 de novembro, das 10h às 14h. Ministrada pela diretora e dramaturga Beatriz Barros, a oficina propõe ações de leitura, escuta, treinamento corporal e criação cênica sobre a palavra escrita.

Já a oficina “Dramaturgia da Dança”, no dia 25 de novembro, das 10h às 13h, será uma vivência imersiva entre literatura, corpo e movimento, tendo como ponto de partida o texto de “O Avesso da Pele”. A experiência com o Coletivo Ocutá tem como público-alvo artistas, pesquisadores e estudantes de artes cênicas, entre 18 e 50 anos.

Serviço

Espetáculo “O Avesso da Pele”

Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Datas: de 18 a 21 e de 25 a 28 de novembro de 2026 (de quarta a sábado)

Horário: às 19h30

Ingressos: a partir de R$ 15, no site da Caixa Cultural

