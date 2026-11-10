Almir Rouche será homenageado pelos 40 anos de carreira no Bal Masqué 2027, no Recife

Baile será realizado no dia 23 de janeiro, com shows de samba e frevo e arrecadação de alimentos para o Hospital de Câncer de Pernambuco

por Fagner Clemente
Almir Rouche será homenageado pelos 40 anos de carreira no Bal Masqué 2027, no Recife
Almir Rouche será homenageado pelos 40 anos de carreira no Bal Masqué 2027, no Recife - Divulgação

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O cantor Almir Rouche será o homenageado do Bal Masqué 2027, em uma edição que marcará os 40 anos de carreira do artista. A celebração será realizada no dia 23 de janeiro, a partir das 16h, no Clube Internacional do Recife, e contará com um show especial do cantor ao lado de convidados no encerramento da festa.

Ao comentar a homenagem, Almir destacou a importância de receber o reconhecimento de um dos bailes mais tradicionais do Carnaval pernambucano, realizado desde 1948. “A responsabilidade vai ser gigante. O Carnaval de 2027 promete”, afirmou.

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O artista também ressaltou a ligação com os músicos que participarão da programação. Entre eles estão André Rio e Ed Carlos, com quem mantém uma relação de amizade e trajetória na cultura pernambucana. “São pessoas que fazem parte da nossa história”, comentou.

A edição de 2027 retomará o formato “Entardecer no Bal Masqué”, com dois palcos e apresentações que passeiam pelo samba e pelo frevo. No Palco Samba, o grupo Sambstar abre a programação com uma homenagem a Jamelão do Cavaco, um dos fundadores da banda. Em seguida, haverá show de Telmo Santiago.

Já no Palco Frevo, a programação contará com desfile de fantasias, escolha do Garoto e da Garota Bal Masqué e apresentações de André Rio e Ed Carlos, além do show de Almir Rouche com convidados.

Arrecadação de alimentos

Além da programação musical, o baile terá caráter beneficente. O acesso à Pista Pró-Vida será feito mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Hospital de Câncer de Pernambuco.

A organização pretende superar as oito toneladas de alimentos arrecadadas na edição anterior. A contagem será auditada pela Academia Brasileira de Ciências Criminais.

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O evento também contará com feira de artesanato com artigos de Carnaval, praça de alimentação ampliada e mesas para quatro pessoas, com serviço de garçom. A programação terá ainda interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).Fag

Os valores das mesas podem ser consultados diretamente na bilheteria do Clube Internacional do Recife.

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Fagner Clemente

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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