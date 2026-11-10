Almir Rouche será homenageado pelos 40 anos de carreira no Bal Masqué 2027, no Recife

Baile será realizado no dia 23 de janeiro, com shows de samba e frevo e arrecadação de alimentos para o Hospital de Câncer de Pernambuco

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O cantor Almir Rouche será o homenageado do Bal Masqué 2027, em uma edição que marcará os 40 anos de carreira do artista. A celebração será realizada no dia 23 de janeiro, a partir das 16h, no Clube Internacional do Recife, e contará com um show especial do cantor ao lado de convidados no encerramento da festa.

Ao comentar a homenagem, Almir destacou a importância de receber o reconhecimento de um dos bailes mais tradicionais do Carnaval pernambucano, realizado desde 1948. “A responsabilidade vai ser gigante. O Carnaval de 2027 promete”, afirmou.

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O artista também ressaltou a ligação com os músicos que participarão da programação. Entre eles estão André Rio e Ed Carlos, com quem mantém uma relação de amizade e trajetória na cultura pernambucana. “São pessoas que fazem parte da nossa história”, comentou.

A edição de 2027 retomará o formato “Entardecer no Bal Masqué”, com dois palcos e apresentações que passeiam pelo samba e pelo frevo. No Palco Samba, o grupo Sambstar abre a programação com uma homenagem a Jamelão do Cavaco, um dos fundadores da banda. Em seguida, haverá show de Telmo Santiago.

Já no Palco Frevo, a programação contará com desfile de fantasias, escolha do Garoto e da Garota Bal Masqué e apresentações de André Rio e Ed Carlos, além do show de Almir Rouche com convidados.

Arrecadação de alimentos

Além da programação musical, o baile terá caráter beneficente. O acesso à Pista Pró-Vida será feito mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Hospital de Câncer de Pernambuco.

A organização pretende superar as oito toneladas de alimentos arrecadadas na edição anterior. A contagem será auditada pela Academia Brasileira de Ciências Criminais.

O evento também contará com feira de artesanato com artigos de Carnaval, praça de alimentação ampliada e mesas para quatro pessoas, com serviço de garçom. A programação terá ainda interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).Fag

Os valores das mesas podem ser consultados diretamente na bilheteria do Clube Internacional do Recife.

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