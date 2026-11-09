Recifense Mazuli lança segundo álbum solo com participações de Martins e PC Silva

Com dez faixas, "Leva" reúne participações de artistas de Pernambuco e do Rio de Janeiro e apresenta uma sonoridade orgânica entre MPB e pop.

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O cantor, compositor e músico recifense Mazuli lançou o segundo álbum de sua carreira solo. Intitulado “Leva”, o disco reúne dez canções e participações de artistas como Martins, PC Silva, Daíra e BORÁ. O trabalho chega às plataformas digitais cinco anos após o primeiro álbum do artista.

As músicas foram apresentadas individualmente entre março e novembro de 2026. Agora, o público pode ouvir as dez faixas reunidas em um único disco, incluindo duas canções inéditas: “De vez” e “Mar azul”.

A produção musical é assinada por Pedro Lião, enquanto Carlos Filizola responde pela coprodução, mixagem e masterização. Os dois pernambucanos acompanham Mazuli desde o início da carreira solo.

Segundo o artista, o álbum parte da ideia de transformar em música experiências relacionadas ao amor, ao desejo, à memória, à ausência e às despedidas. A proposta é refletir sobre os ciclos da vida e a necessidade de deixar algumas coisas para trás.

“O álbum surge a partir da vontade de transformar em canção um movimento presente em diferentes momentos da vida, reconhecendo aquilo que já cumpriu seu tempo e permitindo que seja levado a abrir espaço para o novo”, explica Mazuli.

Participações e parcerias de composição

Além das participações vocais de Martins, PC Silva, Daíra e BORÁ, “Leva” reúne parcerias de composição com artistas de diferentes regiões de Pernambuco e do Nordeste.

Entre os compositores estão Juliano Holanda, natural de Goiana, na Zona da Mata Norte; Revoredo, de Garanhuns, no Agreste; e Gean Ramos Pankararu, da Aldeia Pankararu, em Jatobá, no Sertão. Também participam Clara Pinheiro, Stanley Laurentino, Têu e Ricardo Caminha, do Recife, além de Joana Terra, da Bahia.

Para Mazuli, os encontros ampliam as possibilidades do disco e contribuem para a diversidade de perspectivas presentes nas canções.

As dez faixas são: “Rastros”, com participação de Daíra; “Hoje eu descobri”, com Martins; “Labioso”; “Mar azul”; “Me diz”; “Silêncio da saudade”; “De vez”; “Seus olhos”, com BORÁ; “Quando eu sumia”, com PC Silva; e a faixa-título “Leva”.

Sonoridade mistura MPB e pop contemporâneo

O novo trabalho também representa uma transformação na trajetória solo do cantor. Mazuli define o álbum como mais solar, com ritmos swingados e uma sonoridade orgânica. O violão é o principal elemento dos arranjos, que transitam entre a MPB e o pop brasileiro contemporâneo.

As gravações contaram com Bruno Negromonte (bateria), Carlos Filizola (violão, guitarra e craviola), Márcio Oliveira (trompete), Moab Nascimento (trombone), Pedro Lião (contrabaixo) e Stanley Laurentino (flauta). Katarina Nápoles também participa com uma segunda voz em uma das músicas.

As sessões ocorreram nos estúdios de Pedro Lião e Frequência, no Recife, e no Santera Studio, no Rio de Janeiro. A capa do álbum tem assinatura de Tagore, com fotografia de Henrique Costa.

“Musicalmente, ‘Leva’ caminha entre a MPB e o pop brasileiro contemporâneo. O violão guia boa parte das canções e se encontra com os instrumentos contrabaixo, bateria, flauta, teclados, trombone e guitarras, criando arranjos que alternam intimidade, leveza e balanço”, afirma o artista.

Carreira de Mazuli na música pernambucana

Mazuli integra a Reverbo, mostra dedicada à música autoral, contemporânea e coletiva de Pernambuco. Ao longo de mais de sete anos de produção, o artista desenvolveu trabalhos e experiências ao lado de nomes como Otto, Sofia Freire, Tiné, Tibério Azul, Juliano Holanda, Mayara Pera e Bruna Alimonda.

O primeiro trabalho de sua carreira foi o EP “Desafogo”, lançado em 2019. Em 2021, apresentou o álbum homônimo, ambos produzidos por Pedro Lião, com coprodução de Carlos Filizola.

Nos palcos desde 2019, Mazuli já se apresentou em eventos como o Festival de Inverno de Garanhuns, o Carnaval do Recife, a Fenearte, o São João de Arcoverde e o festival Pernambuco Meu País. Em 2026, também participou do Capibaribe Festival e do Carnaval do Recife.

Entre os lançamentos anteriores está o single “8 ou 80”, de 2020, que conta com a participação de Otto e ganhou videoclipe com mais de 50 mil visualizações. Os dois artistas também dividiram o palco em apresentações no Carnaval de Olinda, no Galo da Madrugada e no Festival de Inverno de Garanhuns, entre outros eventos.