Programação do Festival ANIMAGE reúne mais de 280 filmes de 60 países
Exibições serão realizadas nos Cinemas São Luiz, da Fundação e da UFPE, Teatro Luiz Mendonça, Ilha de Deus, Praça da Várzea e outros espaços
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A 16ª edição do ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco começa no dia 20 e segue até 29 de novembro, reunindo uma programação gratuita de mais de 280 filmes de 60 países.
As exibições serão realizadas em onze espaços da cidade, incluindo salas icônicas como o Cinema São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema do Museu, Teatro Luiz Mendonça e Cinema da UFPE.
O evento conta também com sessões ao ar livre no Parque de Apipucos, Ilha de Deus, Praça do Hipódromo, Parque da Tamarineira, Praça da Várzea e Praça de Eventos da Lagoa do Araçá.
A grade conta com produções em curtas e longas-metragens, mostras competitivas e especiais, sessões infantis e encontros entre realizadores brasileiros e internacionais. O festival também promove uma iniciativa dedicada à formação e ao mercado audiovisual, o ANIMAGE Conecta.
Na noite de abertura, 20 de novembro, o festival exibe no Cinema São Luiz uma Mostra de Curtas Africanos, em celebração ao Dia da Consciência Negra, e o longa “JIM QUEEN”, animação francesa de Marco Nguyen e Nicolas Athané apresentada no Festival de Cannes.
O título acompanha um influenciador musculoso e ícone da cena gay parisiense que vê sua vida desmoronar após contrair um vírus misterioso capaz de transformar homens homossexuais em heterossexuais. A sessão contará com a presença de Marco Nguyen, que também participa de uma entrevista aberta ao público durante o ANIMAGE Conecta.
“A cada edição, percebemos que o ANIMAGE se torna maior do que imaginávamos quando começamos. É muito bonito ver como o festival conquistou seu espaço e reuniu tantas pessoas em torno do cinema de animação”, afirmam Antonio Gutierrez e Lucianne Vasconcelos, diretores do ANIMAGE.
Mostras Competitivas
Além da clássica Mostra Competitiva de Curtas, nesta edição, o ANIMAGE promove a Sessão Petrobras - Mostra Competitiva de Longas-Metragens, que reúne dez produções de diferentes países.
A seleção inclui “BLAISE”, cujos diretores Dimitri Planchon e Jean-Paul Guigue estarão presentes na sessão; “PLANETAS”, de Momoko Seto; e “DECORADO”, do espanhol Alberto Vázquez.
A representação brasileira fica por conta de “O FILHO DA PUTA”, dirigido por Erica Maradona, Otto Guerra, Tania Anaya e Sávio Leite.
Também integram a competição “BOUCHRA”, de Meriem Bennani e Orian Barki; “ANZU - O GATO FANTASMA”, de Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita; e “OLÍVIA E O TERREMOTO INVISÍVEL”, de Irene Iborra.
A programação apresenta também cinco longas especiais, entre produções recentes e clássicos da animação, como “AMADEO E O HIPOTÉTICO MUNDO NOVO”, de Brenda Lígia e Edu Felistoque; “CHERRY AND VIRGIN”, do japonês Masanao Kawajiri; e “AS AVENTURAS DO PRÍNCIPE ACHMED”, de Lotte Reiniger e Carl Koch, que completa 100 anos em 2026.
Na clássica Mostra Competitiva de Curtas-Metragens, 116 filmes nacionais e internacionais foram selecionados entre mais de 3 mil produções inscritas de mais de 115 países. A programação contempla trabalhos autorais, produções estudantis e obras voltadas ao público infantil.
Os filmes disputam R$ 32 mil em premiações, distribuídos entre as categorias de Melhor Longa-Metragem, Melhor Curta-Metragem, Melhor Curta Brasileiro e Melhor Curta Infantil.
A premiação também contempla o Troféu Petrobras Escolha do Público, definido por votação dos espectadores, e troféus ANIMAGE dedicados às categorias melhor estudantil, direção, roteiro, direção de arte, técnica de animação e som.
Os vencedores serão anunciados no encerramento do festival.
Mostras especiais
Além das competições, o ANIMAGE apresenta 14 mostras especiais de curtas que combinam obras contemporâneas e produções de diferentes períodos da história da animação.
Entre os clássicos selecionados estão “EQUILÍBRIO”, de Christoph e Wolfgang Lauenstein, vencedor do Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1990; “A RODA”, de Chris Stenner, Heidi Wittlinger e Arvid Uibel; e “O HOMEM DA AREIA”, de Paul Berry, ambos indicados ao Oscar.
Na Mostra Africana de curtas, serão apresentadas produções de diferentes países do continente e obras realizadas por artistas africanos em diáspora.
Outra atração é a Mostra Fleischer Cartoons, que reúne nove curtas históricos dos estúdios responsáveis pela criação de personagens como Betty Boop. As obras, produzidas entre as décadas de 1920 e 1940, foram recuperadas em um projeto de restauração financiado por Seth MacFarlane, criador de Family Guy, em parceria com a The Film Foundation, fundada por Martin Scorsese.
Entre as demais mostras especiais estão Erótica, Dossiê Coala Filmes, BAP Animation, Malassombros em Stop Motion, Fanzines e Publicações Independentes, Diferentes Formas de Habitar o Mundo, O Estado Bruto das Coisas, Mostra Brasil e Mostra Brasil Infantil.
Nos espaços públicos do Recife, a programação será realizada por meio da Mostra Parque, que apresenta quatro seleções de curtas-metragens em sessões gratuitas ao ar livre, com 18 produções brasileiras entre os títulos selecionados.
O ANIMAGE foi criado em 2008 e é contemplado com o patrocínio Master da Petrobras e realização do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet.
Serviço
ANIMAGE – 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco
Data: 20 a 29 de novembro
Local: Cinema São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema do Museu, Teatro Luiz Mendonça e Cinema da UFPE
Sessões ao ar livre no Parque de Apipucos, Ilha de Deus, Praça do Hipódromo, Parque da Tamarineira, Praça da Várzea e Praça de Eventos da Lagoa do Araçá
Gratuito, com ingressos distribuídos nas bilheterias dos cinemas 1h antes de cada sessão