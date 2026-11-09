Prévia do Enquanto Isso na Sala da Justiça terá Gaby Amarantos, Lenine e Criolo em Olinda

Evento será realizado em 22 de janeiro de 2027, no Pernambuco Centro de Convenções; BaianaSystem e Liga dos DJs também integram a programação

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A prévia do bloco carnavalesco Enquanto Isso na Sala da Justiça terá apresentações de BaianaSystem, Lenine com a Spok Frevo Orquestra, Criolo e Gaby Amarantos.

A festa está marcada para a sexta-feira do dia 22 de janeiro de 2027, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A programação também conta com a Liga dos DJs, que assume os intervalos entre os shows.

Artistas de diferentes gêneros integram a programação

A prévia reúne nomes de diferentes segmentos da música brasileira. O BaianaSystem leva ao palco sua mistura de guitarra baiana, elementos de sound system e ritmos afro-brasileiros. Já Lenine se apresenta acompanhado pela Spok Frevo Orquestra, em um encontro entre o repertório do cantor pernambucano e os arranjos de frevo da formação liderada pelo maestro Spok.

O rapper Criolo também está entre as atrações, assim como Gaby Amarantos, cantora paraense conhecida nacionalmente pelo trabalho com o tecnobrega. A Liga dos DJs completa a programação musical da prévia.

Bloco mantém tradição de fantasias no Carnaval de Olinda

Criado em 1995, o Enquanto Isso na Sala da Justiça tem como característica a presença de foliões fantasiados de super-heróis, vilões e personagens da cultura pop. Além da prévia, o bloco realiza desfile durante o Carnaval pelas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda.

A festa se consolidou no calendário de eventos que antecedem o Carnaval pernambucano e é reconhecida como uma das maiores prévias de bloco do Estado. Os ingressos para a edição de 2027 já estão à venda pela plataforma Bilheteria Digital.

Serviço

Enquanto Isso na Sala da Justiça

Quando: 22 de janeiro de 2027, sexta-feira

Onde: Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda

Atrações: BaianaSystem; Lenine e Spok Frevo Orquestra; Criolo; Gaby Amarantos; Liga dos DJs

Ingressos através da Bilheteria Digital

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