Pernambuco lança premiação de R$ 20 mil para manifestações tradicionais carnavalescas

Chamamento público tem objetivo de reconhecer agentes culturais que contribuem para a preservação e a continuidade dessas expressões

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O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), lançou, na última sexta-feira (6), o Edital de Manifestações Tradicionais Carnavalescas das Culturas Populares 2026-2027, que vai destinar R$ 2 milhões à valorização das tradições carnavalescas do estado.

Serão 100 prêmios, de R$ 20 mil cada, distribuídos em cinco categorias:

Maracatus Nação, Afoxés e Blocos Afros

Bois, Ursos e Similares

Blocos de Frevo (Líricos, de Rua e Troças), Clubes de Bonecos e Bonecos Gigantes

Maracatus de Baque Solto, Blocos Rurais e Cambindas

Escolas de Samba, Caboclinhos, Tribos de Índios e outras manifestações tradicionais das culturas carnavalescas de Pernambuco

As expressões contempladas devem ter relevância histórica e cultural e manter ritos, indumentárias, músicas ou coreografias próprias, como Caiporas, Caretas, Papangus e Clóvis.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela plataforma Mapa Cultural de Pernambuco. Podem apresentar propostas pessoas físicas, grupos e coletivos sem constituição jurídica e pessoas jurídicas.

O chamamento público integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e tem o objetivo de reconhecer agentes culturais que contribuem para a preservação e a continuidade dessas expressões.

São reservadas 25% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Na edição 2025-2026, o edital recebeu 468 inscrições, com participação de todas as regiões do estado.

