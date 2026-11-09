Novo filme de Kleber Mendonça Filho será sobre o Recife dos anos 1930; veja detalhes anunciados

Produção será ambientada no Recife dos anos 1930 e terá como ponto de partida chegada de alemães à cidade durante o governo Vargas

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O cineasta Kleber Mendonça Filho anunciou o título provisório de sua nova produção durante uma coletiva de imprensa no Cine Ceará 2026, no último sábado (7). Segundo o diretor pernambucano, seu próximo longa-metragem deve se chamar "Correspondente Estrangeiro" e pode repetir parceria com o ator Wagner Moura.

A produção será ambientada no Recife dos anos 1930 e terá como ponto de partida a chegada de alemães à capital pernambucana durante o governo de Getúlio Vargas. A história abordará a atuação de pessoas ligadas à divulgação da propaganda nazista na região, em um período anterior à Segunda Guerra Mundial.

O novo trabalho já está em fase de pesquisa e o diretor destacou que está com 14 livros separados para leitura e investigação histórica antes de avançar na realização do longa.

"Tem muito trabalho para fazer porque, diferente dos anos 1970, eu não lembro dos anos 1930. Eu preciso ler muito, eu estou neste momento com uma pilha de 14 livros que eu preciso ler e investigar", afirmou.

Kleber também confirmou o desejo de repetir a parceria com o ator de O Agente Secreto: "Eu quero fazer com o Wagner Moura".

Próxima produção e preservação

Além de "Correspondente Estrangeiro", Kleber Mendonça Filho afirmou que também trabalha em outro projeto cinematográfico.

Voltada à memória do Recife da década de 1990, a produção será construída a partir de imagens de arquivo e terá como referência um período que marcou sua trajetória pessoal e profissional.

"Eu estou trabalhando em outro filme, que é um filme de arquivo sobre os anos 1990 no Recife, que é uma década que foi muito formadora para mim, como pessoa e artista", explicou.

O diretor também comentou o processo de pesquisa e a importância da preservação de registros históricos para a realização do trabalho.

"Quanto mais eu procuro arquivo, eu acho que é incrível trabalhar com arquivo. Acho que o Brasil se tornou mais consciente da sua preservação. Tô muito animado nesse momento", completou.