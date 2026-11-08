Guerreiros do Passo: Morre Lucélia Albuquerque, cofundadora do Guerreiros do Passo, grupo que levou o frevo de rua a Cannes

Dançarina e professora, ela ajudou a criar o coletivo que ensina frevo de graça em Campo Grande e se tornou referência na preservação da dança

Morreu neste domingo (8/11) a dançarina e professora Lucélia Albuquerque, uma das fundadoras do Guerreiros do Passo, grupo pernambucano de frevo que, em maio de 2025, abriu o tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, para a comitiva do filme "O Agente Secreto". Ela era uma das vozes mais ativas na defesa do frevo de rua e, ao lado dos colegas, ajudou a transformar a dança em escola pública nas ruas do Recife.

O velório de Lucélia Albuquerque acontece às 11h, na Casa Batista, e o sepultamento, às 15h, no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. A professora e dançarina estava internada e morreu de madrugada, devido a complicações de um mieloma múltiplo, que tratava há sete anos.



Nas redes sociais, o Guerreiros do Passo lamentou a perda e descreveu Lucélia como uma "professora incansável, generosa e acolhedora", que deixa um legado de dedicação ao frevo. Em outra mensagem, o grupo a chamou de "nossa rainha" e escreveu que ela sempre será um deles. A Secretaria de Cultura de Pernambuco também se manifestou e destacou que ela dedicou seus passos à celebração e à salvaguarda do frevo, "uma das mais importantes expressões da identidade cultural pernambucana".

A Prefeitura do Recife também lamentou a perda. “A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, lamenta a morte da passista, atriz e professora Lucélia Albuquerque, que devotou sua alegria, sua luta de todos os dias e todos os seus voos, até o derradeiro, à salvaguarda e à celebração do frevo.

Junto com os Guerreiros, Lucélia abriu alas para o frevo nas ruas do mundo inteiro, nos palcos, escolas, eventos, no presente, no futuro e até nas telas do cinema, com participação especialíssima no aclamado filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.

O frevo seguirá voando e nos ensinando a voar ao encontro de Lucélia, presente pra sempre em cada passo de nossas alegrias mais coletivas e genuínas”.

DO HIPÓDROMO AO TAPETE VERMELHO

PESQUISA Personagens dos carnavais antigos são resgatados e passos redescobertos - BRENDA ALCÂNTARA/JC IMAGEM Guerreiros do Passo se apresenta no evento de lançamento de editais do Ministério da Cultura na Concha Acústica da UFPE - MARCOS PASTICH/PCR Imagem do grupo Guerreiros do Passo no tapete vermelho da première de 'O Agente Secreto', no Festival de Cannes - SORAYA URSINE/DIVULGAÇÃO

O Guerreiros do Passo nasceu há duas décadas do desejo de ex-alunos do mestre Nascimento do Passo de dar continuidade ao seu legado e atuar na salvaguarda do frevo dançado. Desde então, o grupo mantém aulas gratuitas na Praça do Hipódromo, no Recife, aos sábados, das 15h às 17h30, sem necessidade de inscrição.

Os passistas viram professores, levam sombrinhas para os alunos, estrutura de som e água. Por muitos anos, o projeto foi tocado de forma voluntária e com recursos próprios, mas recentemente passou no Funcultura, edital de incentivo do Governo de Pernambuco. O grupo também faz laboratório de pesquisa, espetáculos e desfila todos os anos na prévia carnavalesca Escuta Levino, pelas ruas do Centro do Recife, onde foi visto pelo cineasta Kleber Mendonça Filho.

Foi dessa relação que surgiu o convite para Cannes, feito pela produtora Emilie Lesclaux e mantido em sigilo para não antecipar a surpresa. Oito passistas viajaram, na primeira saída internacional do grupo, acompanhados pela Orquestra Popular do Recife, tocando ao vivo.

Com guarda-chuvas pretos no lugar das sombrinhas coloridas e trajes inspirados nos trabalhadores dos anos 1930, 1940 e 1950, eles puxaram um cortejo que reuniu o elenco, com Wagner Moura arriscando passos, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes. O vídeo viralizou. Na ocasião, Lucélia resumiu o sentido da presença do grupo ali: o frevo é alegria, mas também a rebeldia de um povo que se expressou pela cultura, e o grupo levou a Cannes "a temperatura do asfalto do Recife".

