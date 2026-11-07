"Minha voz abraça a todos": Alcione fala sobre possibilidade de mistura entre samba e k-pop

Sambista maranhense se apresentou no Recife na última sexta-feira (6), durante o Festival Clássicos do Brasil, junto a Marcelo D2 e Seu Jorge

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Dona de uma voz inconfundível, que atravessa gerações desde a década de 1960, Alcione desembarcou no Recife nesta sexta-feira (6) para participar do Clássicos do Brasil, festival realizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, até o domingo (8).

Em uma noite dedicada ao samba, a cantora maranhense reafirmou a força de uma trajetória que há mais de cinco décadas se confunde com a própria história da música brasileira.

Durante a apresentação, a sambista fez declarações de carinho à capital pernambucana e interagiu com o público e os músicos da banda. Alcione falou sobre a relação de longa data com os admiradores do estado.

“O público de Recife sempre me acolheu de braços abertos desde o início da minha carreira, tanto que recebi o título de Cidadã Pernambucana, ou seja, sou de vocês também”, disse.

Durante a apresentação, Alcione fez declarações de carinho à capital pernambucana - Laís Nascimento/JC

A conexão com a plateia se revelou na entrega em cada canção. Clássicos como “A Loba”, “Você me vira a cabeça”, “Sufoco”, “Meu Ébano” e “Não deixe o samba morrer” foram acompanhados pelo público, que cantou junto sucessos já incorporados à memória afetiva da música brasileira.

A artista também revisitou sambas-enredo da Estação Primeira de Mangueira, escola com a qual mantém uma das relações mais emblemáticas do carnaval carioca.

Sentada em uma poltrona, Alcione mostrou que a longevidade de sua carreira não se sustenta apenas na potência vocal, mas também no vínculo construído com o público e na identificação profunda e indissociável com a cultura brasileira.

A abertura para diferentes sonoridades, aliás, faz parte dessa relação com a música. Questionada sobre a mistura de ritmos, a cantora defendeu a liberdade de experimentar e reconheceu no próprio samba uma expressão dessa diversidade.

“Sempre fui a favor da mistura de ritmos e sons, é nisso que mora a picardia da nossa música. O próprio samba tem suas vertentes como o samba jazz, samba canção, samba reggae, samba de roda, partido alto, além de ser o principal elemento da maior festa popular do mundo, que é o nosso Carnaval, através do samba enredo. Isso é o Brasil”, destacou.

Conexão de Alcione com a plateia se revelou na entrega de cada canção clássico da sambista - Laís Nascimento/JC

Sobre a possibilidade de aproximação com outros estilos musicais, como o k-pop, respondeu: “Nunca pensei na possibilidade, mas minha voz abraça a todos”.

Alcione também contou que já aprendeu a cantar em coreano para um comercial publicitário e revelou ter ficado feliz ao conhecer os k-dramas, que fazem sucesso no Maranhão.

Durante o show no Parque Dona Lindu, a artista foi além das fronteiras do samba, como defende, e apresentou “Evidências”, sucesso eternizado nas vozes de Chitãozinho e Xororó. A sambista também prestou homenagem ao cantor Benito di Paula, que faleceu no último dia 18, interpretando “Retalhos de cetim”.

Noite de samba

Seu Jorge também se apresentou na abertura do Festival Clássicos do Brasil - Laís Nascimento/JC

A programação do Clássicos do Brasil também reuniu Marcelo D2 e Seu Jorge na programação de abertura.

Em uma noite dedicada ao samba, D2, ex-vocalista da banda Planet Hemp, mostrou a versatilidade de uma sonoridade que transita entre o hip-hop e o samba, em uma apresentação enérgica e afinada com o público.

Além de sucessos como “Desabafo / Deixa Eu Dizer” e “Qual É?”, o artista conduziu os músicos por clássicos do gênero, a exemplo de “Nascente da paz”, do grupo Fundo de Quintal.

Já Seu Jorge levou ao palco canções conhecidas pelo público, como “Mina do Condomínio” e “Burguesinha”, em uma apresentação que passeou pela MPB, pelo R&B e pelo soul.

