Tony Bellotto se afasta de show por recomendação médica, diz comunicado

O guitarrista da banda Titãs, de 66 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas em março de 2025 e passou por cirurgia e quimioterapia

por Estadão Conteúdo
Tony Bellotto se afasta de show por recomendação médica, diz comunicado
Tony Bellotto, diagnosticado com um câncer no pâncreas, se afasta de show por recomendação médica, diz comunicado - Reprodução do Instagram / @tonybellottooficial

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O guitarrista Tony Bellotto, do Titãs, não poderá participar do show que o grupo fará neste sábado, 7, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. De acordo com um comunicado divulgado pelo perfil oficial do músico, trata-se de uma "recomendação médica".

Bellotto, de 66 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas em março de 2025. Passou por cirurgia e quimioterapia. Nesta sexta-feira, 6, ele participaria do XXVII Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, organizado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), no Rio de Janeiro, mas não compareceu. A assessoria do músico não informou o motivo da ausência.

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O show do Titãs, apesar da ausência de Bellotto, está confirmado. Estarão no palco Sérgio Britto e Branco Mello, da formação original da banda, e os músicos de apoio Beto Lee, Mario Fabre e Alexandre de Orio.

Leia a íntegra do comunicado:

"Por recomendação médica, Tony Bellotto não poderá participar do show do próximo sábado, 7 de novembro, em São José dos Campos (SP).

A apresentação está mantida em respeito ao nosso público e contará com Sérgio Britto, Branco Mello, Beto Lee, Mario Fabre e Alexandre de Orio.

Agradecemos a compreensão de todos e desejamos uma breve recuperação ao Tony, que logo estará de volta para os próximos shows."

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Imagem de Estadão Conteúdo

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