Projeto transforma ervas e elementos de mercados do Recife em peças de roupa e promove oficina

Produtos utilizados para peças foram dos mercados da Boa Vista, São José, Encruzilhada, Casa Amarela, Afogados, Madalena e Cordeiro

por JC
Projeto transforma ervas e elementos de mercados do Recife em peças de roupa e promove oficina
Projeto transforma ervas e elementos dos mercados do Recife em coleção de moda e promove oficina - Divulgação

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Elementos de mercados públicos do Recife inspiraram uma coleção de moda inédita com tingimento natural. A partir de cascas, ervas, sementes e raízes encontradas nesses espaços, a artista visual e designer de moda Juliana Araújo e a designer de moda Mayara Morais criaram o projeto “Tingido a sete ervas: moda autoral com cores dos mercados do Recife”, com sete vestimentas e acessórios.

Os produtos utilizados foram dos mercados da Boa Vista, São José, Encruzilhada, Casa Amarela, Afogados, Madalena e Cordeiro.

Os elementos tradicionalmente associados à proteção espiritual e a usos fitoterápicos ganharam também outros usos a partir da extração de seus pigmentos para o tingimento de tecidos e fibras naturais.

Ao longo desse processo, as artistas buscaram evidenciar a riqueza dos encontros e conversas com as pessoas que comercializam esses produtos nas bancas dos mercados, além da visita ao terreiro Ilê Axé Odé Oni Orun, do babalorixá Cojak de Oxóssi.

A programação do projeto terá sua culminância neste sábado (7), com um desfile público da coleção autoral e a exibição de um vídeo em formato de diário de bordo.

Na terça-feira (10), será realizada a oficina “Da Banca à Trama: cores naturais e mercados do Recife”, com uma roda de diálogo sobre a utilização de ervas para o tingimento natural de tecidos e sua aplicação na produção de moda autoral.

A atividade contará com a participação das oficineiras Juliana Araújo, proponente do projeto, Kamila Nascimento, da Rede Kami, e Sueny Barros, do Ateliê Sueny Barros.

As atividades são gratuitas. O projeto é realizado com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife.

Serviço

Desfile e exibição do vídeo
Data: 7 de novembro
Horário: 14h às 16h
Local: Centro de Design do Recife, Pátio de São Pedro – Rua das Águas Verdes, 10, São José

Oficina “Da Banca à Trama: cores naturais e mercados do Recife”
Data: 10 de novembro
Horário: 13h30 às 15h30
Local: Centro de Design do Recife, Pátio de São Pedro – Rua das Águas Verdes, 10, São José
Inscrições: link na bio no Instagram @ervasquetingem

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