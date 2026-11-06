Lei Rouanet recebe número recorde de inscrições em 2026 com mais de 25 mil propostas culturais

As propostas enviadas registram uma alta de 11,6% em relação a 2025. Captação de recursos também bateu recorde com R$ 1,67 bilhão este ano

por Anaís Coelho
Lei Rouanet recebe número recorde de inscrições em 2026 com mais de 25 mil propostas culturais
Lei Rouanet recebe número recorde de propostas culturais em 2026 - Filipe Araújo/MinC/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Lei Rouanet recebeu 25.650 propostas culturais em 2026, o maior número desde a criação da legislação, em 1991. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Cultura (MinC) após o encerramento do prazo para envio de projetos, no último sábado (31).

O total representa um crescimento de 11,6% em relação a 2025, quando foram registradas 22.990 propostas, e de 32,6% na comparação com 2024.

O Nordeste contabilizou 3.431 propostas apresentadas ao Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic). A região ficou atrás apenas do Sudeste, que concentrou 13.813 inscrições e do Sul, que registrou 4.599 propostas. Já o Centro-Oeste recebeu 2.914 e o Norte, 893.

Além do recorde de inscrições, a Lei Rouanet também alcançou o maior volume de captação de recursos dos últimos anos. Entre janeiro e outubro de 2026, os projetos culturais incentivados arrecadaram R$ 1,67 bilhão em doações e patrocínios. O valor é 3,5% superior aos R$ 1,61 bilhão registrados no mesmo período de 2025 e 27,1% maior que os R$ 1,31 bilhão de 2024.

Leia Também

Outubro concentrou 40% das propostas enviadas

O último mês do prazo de inscrições concentrou uma parcela significativa dos projetos apresentados em 2026. Ao todo, 10.439 propostas foram enviadas em outubro, o equivalente a aproximadamente 40,7% do total recebido pelo Ministério da Cultura durante o ano.

A movimentação foi ainda maior nos últimos três dias do prazo. Entre 29 e 31 de outubro, o MinC recebeu mais de 5,5 mil propostas. Foram 1.081 envios no dia 29, outros 1.913 no dia 30 e 2.547 no último dia.

Atualmente, 5.084 projetos culturais viabilizados por meio da Lei Rouanet estão em execução em diferentes regiões do Brasil.

Captação de recursos cresce no Norte, Nordeste e Centro-Oeste

A ampliação da participação regional na Lei Rouanet também aparece nos valores captados por projetos culturais. Entre 2023 e 2025, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste registraram crescimento na arrecadação de recursos por meio do mecanismo.

No Centro-Oeste, a captação passou de R$ 65,5 milhões, em 2023, para R$ 129,9 milhões, em 2025, uma alta de 98,3%. No Norte, o valor avançou de R$ 64,7 milhões para R$ 119,5 milhões, crescimento de 84,8%.

Já no Nordeste, os recursos captados passaram de R$ 148,5 milhões para R$ 239,2 milhões no mesmo período, aumento de 61,1%.

Consideradas em conjunto, as três regiões ampliaram a captação de R$ 278,7 milhões para R$ 488,5 milhões entre 2023 e 2025, uma alta de 75,3%. A participação no total nacional também cresceu, passando de 11,8% para 14,2%.

Em 2026, os dados atualizados até 1º de novembro apontam R$ 138,7 milhões captados no Nordeste, R$ 108,5 milhões no Centro-Oeste e R$ 42,8 milhões no Norte. Juntas, as três regiões somam R$ 290,1 milhões, o equivalente a 17,4% dos recursos captados no país no período.

Como funciona a Lei Rouanet?

A Lei Rouanet é um mecanismo federal de incentivo à cultura que permite a captação de recursos privados para financiar projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura.

Depois de cadastradas no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), as propostas passam por uma análise técnica conforme as regras da legislação. Caso sejam aprovadas para captação, podem buscar apoio financeiro de pessoas físicas e jurídicas.

Os recursos são obtidos por meio de doações e patrocínios, com possibilidade de dedução de parte do Imposto de Renda devido, respeitando os limites estabelecidos pela legislação.

A aprovação de um projeto para captar recursos, no entanto, não significa que ele receberá automaticamente o financiamento. A execução depende da obtenção de apoio de incentivadores. Os valores captados podem ser acompanhados por meio das ferramentas públicas de transparência do Ministério da Cultura, como o Salic Comparar.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp

Leia também