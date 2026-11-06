Frevo nas escolas: Orquestra Arruando faz últimas apresentações de 2026

Projeto realiza os últimos shows-aulas nos dias 9 e 13 de novembro, no Ibura e na Macaxeira, e estuda ampliar atividades em 2027.

por JC
Frevo nas escolas: Orquestra Arruando faz últimas apresentações de 2026
A Orquestra Arruando realiza, na próxima semana, as duas últimas apresentações da temporada do projeto "Arruando nas Escolas – A Importância do Frevo" - DIVULGAÇÃO

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A Orquestra Arruando realiza, na próxima semana, as duas últimas apresentações da temporada do projeto “Arruando nas Escolas – A Importância do Frevo”, na rede municipal de ensino do Recife. Os shows-aulas gratuitos acontecem nos dias 9 e 13 de novembro, nas escolas municipais de tempo integral Maria Sampaio de Lucena, no Ibura, e Nadir Colaço, na Macaxeira.

Com as apresentações, o projeto encerra um ciclo de seis concertos-aula voltados à aproximação de crianças e adolescentes com a música, a dança e a história do frevo. A iniciativa também estuda ampliar as atividades em 2027, com a possibilidade de chegar a outras escolas do Recife e da Região Metropolitana.

A apresentação da segunda-feira (9) será às 10h, na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Maria Sampaio de Lucena, no Ibura, Zona Sul. O encerramento acontece na sexta-feira (13), também às 10h, na EMTI Nadir Colaço, na Macaxeira, Zona Norte.

Projeto apresenta frevo para estudantes da rede municipal

Iniciada em outubro, a circulação passou por escolas de diferentes comunidades do Recife. A primeira apresentação ocorreu no dia 9 de outubro, na EMTI Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite. Depois, o projeto chegou à Escola Municipal Diná de Oliveira, na Iputinga, e às EMTIs Antônio Farias Filho e Professor Florestan Fernandes, ambas no Ibura.

O formato dos concertos-aula combina apresentações musicais da orquestra, demonstrações de passos de frevo com passistas e contação de histórias sobre o ritmo, seus compositores e sua importância para a identidade cultural pernambucana.

Para Nilo Otaviano, produtor, apresentador e cantor da Orquestra Arruando, o contato com os estudantes contribui para a formação de referências culturais desde a infância.

“É sempre muito gratificante para a Orquestra Arruando realizar esse trabalho. E levá-lo às escolas é ainda mais especial, porque, por menor que seja o interesse demonstrado por alguns alunos, esse contato fica na memória. Nenhum deles deixa de, ao menos, se balançar um pouco ao ouvir o frevo e de receber informações sobre essa manifestação cultural e outras expressões da nossa cultura. É disso que precisamos: música nas escolas”, afirmou.

Projeto destaca frevo além do Carnaval

Durante a temporada, estudantes, professores e gestores puderam conhecer instrumentos e ritmos pernambucanos e acompanhar atividades que relacionam música, dança, história e educação.

Na Escola Municipal Diná de Oliveira, a apresentação também dialogou com a formação musical desenvolvida pela própria unidade, que tem uma banda regida por Pedro Pagne. O músico também integra a Orquestra Arruando como trombonista.

O projeto busca mostrar que o frevo vai além do período carnavalesco. O ritmo foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2007, e incluído na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2012.

Fundada em 2013, a Orquestra Arruando já havia realizado 68 apresentações públicas antes de iniciar o trabalho nas escolas. A temporada na rede municipal representa uma nova frente de atuação do grupo, voltada à formação cultural dos estudantes.

Orquestra estuda ampliar projeto em 2027

Com o encerramento da primeira temporada, a Orquestra Arruando avalia a continuidade do projeto em 2027. Entre as possibilidades estão a ampliação das atividades educativas e a chegada a escolas de outras comunidades do Recife e de municípios da Região Metropolitana.

A eventual expansão ainda depende de planejamento e das condições de viabilização do projeto.

A iniciativa é realizada pela Orquestra Arruando por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC/FIC) do Recife, com apoio cultural da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Ultimas apresentações

  • Segunda-feira (9), às 10h: EMTI Maria Sampaio de Lucena, no Ibura.
  • Sexta-feira (13), às 10h: EMTI Nadir Colaço, na Macaxeira.
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JC

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