REC’n’Play 2026: programação musical terá shows gratuitos de Otto, Lenine e Devotos
De 11 a 14 de novembro, o festival recebe palcos espalhados pelas principais ruas do bairro do Recife, reunindo shows, cultura popular e hip-hop
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Entre os dias 11 e 14 de novembro, o REC’n’Play 2026 vai levar muita música ao bairro do Recife, com palcos espalhados pelas ruas principais e shows de diferentes ritmos.
Entre os destaques estão os artistas Otto, Lenine, Devotos, Cordel do Fogo Encantado e Ave Sangria, além de artistas da cena independente, DJs e grupos de cultura popular.
A programação cultural faz parte dos quatro dias do festival, realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, com inscrições gratuitas pelo site: https://register.jalanlive.com/recnplay2026.
Palco Recife Cidade da Música (Praça do Arsenal)
Quarta-feira (11)
- 19h: Bione
- 20h30: Devotos
- 22h: Otto
Quinta-feira (12)
- 19h: Dani Carmesim
- 20h30: Gunzito
- 22h: Cordel do Fogo Encantado
Sexta-feira (13)
- 19h: Bela Maria
- 20h30: Eddie
- 22h: Lenine
Sábado (14)
- 16h: Mundo Bita
- 19h30: Galo da Madrugada
- 21h: Karynna Spinelli
- 22h30: De Cara com o Samba
Palco Sesc (Rua da Moeda)
Quarta-feira (11)
- 18h30: DJ Rimas Inc.
- 19h30: Café Preto
- 20h30: Sue, Lua, Abulidu e Mavi Pugliesi
- 21h50: Coco Trupé de Arcoverde
Quinta-feira (12)
- 18h30: Cheila Swing do Pará
- 20h10: Banda Mancha de Batom
- 22h: Lunna Montty
Sexta-feira (13)
- 18h30: Cane
- 20h10: United for Distortion
- 22h: Devotos
Sábado (14)
- 18h30: Mayara Iara Dimitria
- 20h10: Vates & Violas
- 22h: Ave Sangria
- 23h20: Kananda PX
Jornada de MCs
Na Rua do Bom Jesus, a Jornada de MCs conta com uma programação voltada a cultura do hip-hop e suas múltiplas expressões, com batalhas de MCs, break, popping e open style, apresentações de DJs, pocket shows, intervenções de escolas, rodas de diálogo e ações de live paint graffiti.
Já a programação musical recebe nomes como: Maxine, com participação de D Branco, DREEKA, Soulssegado Polho, Junior MC, Alaka MC, Dandara MC, Rock MC, Mages Gabi, Flaboy, Tempestade, ACM, Adelaide e Renato Freitas.
Quarta-feira (11)
- Batalha Kids Break
- Maxine feat. D Branco
- DREEKA
- Batalha do Sítio Histórico
Quinta (12)
- Batalha de Break
- Soulssegado Polho
- Junior MC
- Alaka MC
- Dandara MC
Sexta (13)
- Batalhas de popping e open style
- ROCK MC
- Mages Gabi
- Baile Charme
Sábado (14)
- Final da Jornada de MCs
- Flaboy
- DJ LK
- Tempestade
- ACM
- Adelaide
- Renato Freitas