REC’n’Play 2026: programação musical terá shows gratuitos de Otto, Lenine e Devotos

De 11 a 14 de novembro, o festival recebe palcos espalhados pelas principais ruas do bairro do Recife, reunindo shows, cultura popular e hip-hop

por Anaís Coelho
REC’n’Play 2026: programação musical terá shows gratuitos de Otto, Lenine e Devotos
REC'n'Play - Divulgação

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Entre os dias 11 e 14 de novembro, o REC’n’Play 2026 vai levar muita música ao bairro do Recife, com palcos espalhados pelas ruas principais e shows de diferentes ritmos.

Entre os destaques estão os artistas Otto, Lenine, Devotos, Cordel do Fogo Encantado e Ave Sangria, além de artistas da cena independente, DJs e grupos de cultura popular.

A programação cultural faz parte dos quatro dias do festival, realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, com inscrições gratuitas pelo site: https://register.jalanlive.com/recnplay2026.

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Palco Recife Cidade da Música (Praça do Arsenal)

Quarta-feira (11)

  • 19h: Bione
  • 20h30: Devotos
  • 22h: Otto

Quinta-feira (12)

  • 19h: Dani Carmesim
  • 20h30: Gunzito
  • 22h: Cordel do Fogo Encantado

Sexta-feira (13)

  • 19h: Bela Maria
  • 20h30: Eddie
  • 22h: Lenine

Sábado (14)

  • 16h: Mundo Bita
  • 19h30: Galo da Madrugada
  • 21h: Karynna Spinelli
  • 22h30: De Cara com o Samba

Palco Sesc (Rua da Moeda)

Quarta-feira (11)

  • 18h30: DJ Rimas Inc.
  • 19h30: Café Preto
  • 20h30: Sue, Lua, Abulidu e Mavi Pugliesi
  • 21h50: Coco Trupé de Arcoverde

Quinta-feira (12)

  • 18h30: Cheila Swing do Pará
  • 20h10: Banda Mancha de Batom
  • 22h: Lunna Montty

Sexta-feira (13)

  • 18h30: Cane
  • 20h10: United for Distortion
  • 22h: Devotos

Sábado (14)

  • 18h30: Mayara Iara Dimitria
  • 20h10: Vates & Violas
  • 22h: Ave Sangria
  • 23h20: Kananda PX

Jornada de MCs

Na Rua do Bom Jesus, a Jornada de MCs conta com uma programação voltada a cultura do hip-hop e suas múltiplas expressões, com batalhas de MCs, break, popping e open style, apresentações de DJs, pocket shows, intervenções de escolas, rodas de diálogo e ações de live paint graffiti.

Já a programação musical recebe nomes como: Maxine, com participação de D Branco, DREEKA, Soulssegado Polho, Junior MC, Alaka MC, Dandara MC, Rock MC, Mages Gabi, Flaboy, Tempestade, ACM, Adelaide e Renato Freitas.

Quarta-feira (11)

  • Batalha Kids Break
  • Maxine feat. D Branco
  • DREEKA
  • Batalha do Sítio Histórico

Quinta (12)

  • Batalha de Break
  • Soulssegado Polho
  • Junior MC
  • Alaka MC
  • Dandara MC

Sexta (13)

  • Batalhas de popping e open style
  • ROCK MC
  • Mages Gabi
  • Baile Charme

Sábado (14)

  • Final da Jornada de MCs
  • Flaboy
  • DJ LK
  • Tempestade
  • ACM
  • Adelaide
  • Renato Freitas
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