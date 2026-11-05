Homem da Meia-Noite homenageia artistas e tradições do Sertão de Pernambuco no Carnaval 2027

Durante uma coletiva de imprensa, que aconteceu nesta quinta-feira (5), foi anunciado o tema "SERtão" para o desfile do Calunga

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Homem da Meia-Noite já anunciou o tema “SERtão” para o desfile no Carnaval de 2027, o título faz referência ao Sertão Pernambucano e vai destacar a identidade cultural da região, reunindo menções à música, às tradições populares e à história de municípios do interior do estado.

"O nosso tema do carnaval é um tema de reflexão, de memória e de exaltação do que nós somos. Então, é uma referência à nossa história e o que a gente precisa refletir sempre sobre nossas vidas", reflete o Presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho.

A escolha do tema foi divulgada durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5), na sede da agremiação, localizada em Olinda. Durante o encontro também foram divulgados os homenageados da próxima edição e o novo traje do Calunga.

O desfile do Homem da Meia-Noite acontece tradicionalmente à meia noite do sábado de carnaval, que será no dia 6 de fevereiro de 2027.

Homenageados

Entre os homenageados da folia estão os cantores Josildo Sá, Cristina Amaral, Terezinha do Acordeon e Assisão, conhecido como Rei do Forró, além dos Caretas de Triunfo, manifestação tradicional do Carnaval pernambucano reconhecida como Patrimônio Vivo do estado.

A escolha dos nomes busca valorizar artistas e manifestações que contribuíram para a preservação e a difusão da cultura popular sertaneja.

Camisa oficial do Homem da Meia-Noite de 2027 - Eduardo Scofi/JC

Traje novo do Calunga

O novo traje do Homem da Meia-Noite foi confeccionado pela estilista Ramylle Barbosa, que também é uma brincante dos Caretas de Triunfo. Durante a coletiva, Ramylle deu um spoiler da roupa apresentando a nova cartola do Calunga.

No entanto, o traje completo só será divulgado no dia do aniversário de 95 anos do Homem da Meia-Noite, comemorado dia 2 de fevereiro, durante uma cerimônia em frente ao Theatro Cinema Guarany, em Triunfo.

"O traje é relacionado à nossa cultura do couro, aos celeiros de Pernambuco e às pessoas que trabalham com a arte do couro. E, para a cartola do Homem da Meia-Noite, a gente trouxe um trabalho manual e o detalhe do barbicacho, o encaixe para o chapéu não cair da cabeça nas cavalgadas, para levar o sentimento sertanejo para a roupa", disse a estilista.