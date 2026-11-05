Cinema São Luiz recebe documentário sobre mulheres do cinema pernambucano neste domingo (8)

Exibição gratuita às 14h reúne relatos de sete diretoras pernambucanas e promove bate-papo com a cineasta Isabela Ferro após a sessão

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O Cinema São Luiz recebe neste domingo (8), às 14h, a exibição gratuita do documentário “Parte de Mim: Um Documentário Sobre as Mulheres do Cinema Pernambucano”, que reúne histórias de sete diretoras que contribuíram para a construção do audiovisual no estado.

Após a sessão, o público poderá participar de um bate-papo com a diretora do filme, Isabela Ferro, mediado pela estudante de Jornalismo Camila Deschamps.

Com 25 minutos, o documentário aborda a presença feminina no cinema pernambucano através dos relatos das trajetórias das diretoras Kátia Mesel, Tuca Siqueira, Luci Alcântara, Yane Mendes, Dea Ferraz, Cíntia Lima e Danielle Valentim.

O filme estabelece um diálogo entre diferentes gerações de cineastas e investiga os espaços conquistados pelas mulheres em uma cinematografia marcada pela força autoral, além de propor uma reflexão sobre o futuro da área e as oportunidades para jovens que desejam ingressar no universo do cinema.

“Parte de Mim nasceu do meu desejo de olhar para as mulheres que fazem parte do cinema pernambucano. As que construíram esse caminho, as que continuam construindo e as que ainda estão por vir. A ideia é celebrar essas trajetórias e, principalmente, refletir sobre as meninas que sonham em se tornar cineastas”, afirma Isabela Ferro.

"Parte de Mim: Um Documentário Sobre as Mulheres do Cinema Pernambucano" - Divulgação

A escolha do Cinema São Luiz para receber a sessão também tem um significado especial para a produção. O cinema foi uma das locações utilizadas durante as entrevistas do documentário e agora será palco da exibição.

“Exibir Parte de Mim no Cinema São Luiz, que também foi cenário para o documentário, é uma alegria imensa. É muito simbólico poder levar esse filme para um espaço tão importante para a nossa história cinematográfica e reunir pessoas para assistir, conversar e refletir sobre essas mulheres e sobre os caminhos do cinema pernambucano”, conta a diretora.

A produção combina entrevistas, imagens de arquivo, narração e elementos poéticos para construir um retrato coletivo das realizadoras.

Após a sessão, o bate-papo pretende ampliar as discussões sobre a participação das mulheres no audiovisual, os desafios enfrentados pelas profissionais e os caminhos para as novas gerações de cineastas.

