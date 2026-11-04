Prefeitura de Caruaru reduz prazo máximo para pagamento de cachês no São João 2027

Limite será de 60 dias após encerramento do ciclo junino; segundo gestão, este é o tempo necessário para que patrocinadores cumpram com suas cotas

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A Prefeitura de Caruaru determinou, por meio da Fundação de Cultura, a mudança nos editais de seleção de artistas e propostas culturais para o São João 2027.

Com a alteração, o prazo máximo para o pagamento dos cachês das atrações contratadas é de até 60 dias após o encerramento do ciclo junino. São contempladas as categorias de Música e Demais Linguagens Artístico-Culturais.

Segundo a gestão municipal, o prazo de dois meses é necessário para que os patrocinadores cumpram com suas respectivas cotas.

Com as atualizações nos editais, as inscrições serão realizadas de 11 de novembro a 11 de dezembro. Os interessados devem acessar os documentos e realizar o processo de inscrição pelo aplicativo Minha Caruaru, disponível para Android e IOS.

