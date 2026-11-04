Prefeitura de Caruaru reduz prazo máximo para pagamento de cachês no São João 2027

Limite será de 60 dias após encerramento do ciclo junino; segundo gestão, este é o tempo necessário para que patrocinadores cumpram com suas cotas

por JC
Prefeitura de Caruaru reduz prazo máximo para pagamento de cachês no São João 2027
Caruaru reduziu prazo máximo para pagamento de cachês no São João 2027 - JORGE FARIAS

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A Prefeitura de Caruaru determinou, por meio da Fundação de Cultura, a mudança nos editais de seleção de artistas e propostas culturais para o São João 2027.

Com a alteração, o prazo máximo para o pagamento dos cachês das atrações contratadas é de até 60 dias após o encerramento do ciclo junino. São contempladas as categorias de Música e Demais Linguagens Artístico-Culturais.

Segundo a gestão municipal, o prazo de dois meses é necessário para que os patrocinadores cumpram com suas respectivas cotas.

Com as atualizações nos editais, as inscrições serão realizadas de 11 de novembro a 11 de dezembro. Os interessados devem acessar os documentos e realizar o processo de inscrição pelo aplicativo Minha Caruaru, disponível para Android e IOS.

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