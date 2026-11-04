"O tesoureiro": O livro que narra a fuga de um político envolvido em esquemas de corrupção no Brasil

Em "O tesoureiro", Xico Sá revisita trajetória de PC Farias, personagem central do esquema de corrupção que levou ao impeachment de Collor

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Um escândalo que marcou a política brasileira dos anos 1990, narrado a partir de seus bastidores. Reunindo reportagem, perfil e crônica, o novo livro do jornalista e escritor Xico Sá propõe uma revisita ao passado que também lança luz sobre a contemporaneidade ao contar a fuga de um político envolvido em um esquema de corrupção no Brasil.

Lançado em setembro pela Editora Todavia, “O tesoureiro: O esquema de corrupção, a fuga espetacular e a morte de PC Farias” percorre a trajetória de Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello.

A obra descortina segredos e os bastidores da vida de Paulo César em seus últimos anos. Do escândalo de corrupção que resultou no impeachment de Collor, em 1992, à morte em um crime que permanece sem esclarecimento, em 1996, Xico Sá reconstitui, em primeira pessoa, alguns dos principais episódios de uma trama já conhecida em todo o País.

"O tesoureiro: O esquema de corrupção, a fuga espetacular e a morte de PC Farias", de Xico Sá, foi publicado pela Editora Todavia - Divulgação

Os termos em latim, os apelidos dos personagens, o tom pessoal e as referências à obra de Nelson Rodrigues aproximam o leitor de uma história que, sob o olhar do escritor, ganha contornos quase ordinários – mas não é.

Tesoureiro da campanha de Fernando Collor nas eleições de 1989, PC Farias foi um dos protagonistas de um dos maiores escândalos de corrupção do País.

Quando o esquema veio à tona e sua prisão foi decretada, tornou-se um dos homens mais procurados do Brasil. Para escapar, elaborou um plano de fuga que começou em Maceió, em Alagoas, passou pela Europa e seguiu até a Ásia.

A corrida para escapar da prisão é narrada com detalhes e uma precisão que só a proximidade com o personagem central poderia proporcionar. Telefonemas, relações com prostitutas e noites de boemia compõem o retrato de uma trajetória que parece encontrar ecos recentes na política brasileira.

Xico Sá foi o primeiro jornalista a revelar o paradeiro de PC Farias. As conversas durante os voos e os detalhes observados a bordo quase permitem acessar os pensamentos do tesoureiro “traído” por Collor.

Depois de cumprir pena de prisão, PC Farias e a namorada, Suzana Marcolino, foram mortos em um crime que, até hoje, levanta suspeitas e permanece sem esclarecimento.

PC Farias foi tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello - Divulgação/Claudio Versiani

Mais do que informar, esses relatos confidenciam ao leitor aspectos que a formalidade da notícia dificilmente comportaria.

Para contar a história, Xico Sá recorre ao ritmo ágil do jornalismo e ao humor para colocar o leitor em cena.

Em “O tesoureiro: O esquema de corrupção, a fuga espetacular e a morte de PC Farias”, o escritor também recupera um pouco do próprio jornalismo daquela década, reconstituindo os caminhos e os bastidores da produção de reportagens investigativas nos anos 1990.

Do encontro com Chico Science em uma mesa de bar em Olinda ao avião em que PC Farias voltou preso de Bangkok, capital da Tailândia, a narrativa ganha o olhar privilegiado de quem teve acesso a diferentes camadas da história.

O resultado é um roteiro que, em muitos momentos, parece pedir a tela do cinema.

No prólogo, Xico Sá anuncia: “Um cadáver que ainda assombra o Brasil”. Incorporado por PC Farias, o cadáver que ocupa o centro da narrativa também pode ser lido como uma representação das consequências da corrupção na política da Nova República.

Serviço

“O tesoureiro: o esquema de corrupção, a fuga espetacular e a morte de PC Farias”

Autor: Xico Sá

Editora: Todavia

Valor: R$ 79,90

