Cantor Jorge se pronuncia e nega que tenha feito falas negativas sobre o Nordeste

Sertanejo publicou nota nas redes sociais nesta quarta-feira (4), após o cancelamento da apresentação da dupla Jorge & Mateus no Réveillon da capital

por Laís Nascimento, Cristiane Ribeiro
Cantor Jorge se pronuncia e nega que tenha feito falas negativas sobre o Nordeste
Cantor Jorge, da dupla sertaneja Jorge e Mateus - Reprodução/Instagram/Jorge

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O cantor Jorge, da dupla sertaneja Jorge & Mateus, negou ter feito declarações ofensivas ao Nordeste e ao povo nordestino após a repercussão de seu posicionamento político nas redes sociais. Em nota publicada no Instagram na manhã desta quarta-feira (4), com comentários desativados, o artista afirmou que as falas atribuídas a ele "não são verdadeiras".

"Considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras. Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito", escreveu. Até o momento, não há provas de que Jorge tenha feito as declarações ofensivas atribuídas a ele.

O pronunciamento ocorre após a repercussão do apoio público de Jorge ao senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições presidenciais de 2026, e o cancelamento do show da dupla na programação do Réveillon do Recife. Na terça-feira (3), o prefeito Victor Marques (PCdoB) anunciou a retirada da apresentação da grade da festa e afirmou que "não há mais clima" para a participação dos artistas.

Esclarecimento de Jorge

Na nota, o cantor ressaltou que decidiu se manifestar individualmente, sem envolver o parceiro de dupla, Mateus, nem a trajetória dos dois artistas. Jorge também destacou a relação construída com o público nordestino ao longo da carreira. Segundo ele, teve a oportunidade de conhecer todos os estados da região, cantar para milhares de pessoas e receber o carinho dos fãs.

"Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada", declarou. O artista também defendeu o respeito às diferentes opiniões e afirmou que o diálogo e a empatia devem prevalecer diante das divergências.

Veja o pronunciamento completo do cantor:

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Prefeito volta atrás e cancela show

Na segunda-feira (2), antes de anunciar o cancelamento do show, Victor Marques havia se pronunciado sobre a repercussão da presença de artistas que votaram em Flávio Bolsonaro na programação do Réveillon do Recife. Na ocasião, o prefeito defendeu o respeito às diferentes posições políticas e afirmou que era necessário superar as divisões após o período eleitoral.

"Eu faço as palavras do presidente Lula as minhas. O Brasil precisa superar as divisões e não aprofundá-las", declarou. O gestor, que afirmou ter votado e apoiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também disse que o fim das eleições deveria marcar o encerramento das disputas eleitorais. "Isso é a beleza da nossa democracia", afirmou.

Na terça-feira (3), porém, Victor Marques anunciou o cancelamento da apresentação de Jorge & Mateus. Ao justificar a decisão, disse que o fim de ano deve ser marcado pela união, pela fraternidade e pela renovação da esperança."Não há mais clima pra apresentação da dupla Jorge & Mateus dentro da nossa programação", declarou.

A Câmara do Recife chegou a debater o assunto antes do vídeo do prefeito, com argumentos do vereador Osmar Ricardo (PT) a favor do cancelamento e do vereador Rinaldo Junior (PSB), dessa vez defendendo a manutenção da programação.

Osmar disse que a dupla sertaneja estaria associada a "críticas feitas ao povo, a nós, pernambucanos, e a todo o Nordeste". Em contrapartida, Rinaldo pontuou que "não houve sequer uma ofensa ao povo do Recife, o que foi feito foi uma declaração de voto ao seu candidato Flávio Bolsonaro, que graças ao povo nordestino não foi eleito".

Patrocínios incertos ameaçam a grade

Com a mudança na grade, ainda não foi informado se algum artista vai substituir a dupla e se pode haver algum impacto nos recursos da festividade. Na última quinta-feira (28), ao anunciar a programação da Virada Recife 2027, o prefeito Victor Marques anunciou que ainda estava em busca de captação de patrocinadores após o fim das bets.

"A partir de agora seja feita uma nova rodada de captação dos patrocinadores. Naturalmente que com atrações tão fortes, essa busca é facilitada. Então, os próximos meses servirão para entender quem vai poder fazer os patrocínios, quem vai aportar recursos", disse, na ocasião.

A repercussão envolvendo o cantor ganhou força após sua participação em um encontro com artistas sertanejos e Flávio Bolsonaro, realizado no dia 20 de outubro. Durante o encontro, Jorge participou de uma roda de conversa com o candidato e cantou a frase "pode chorar, mas eu não voto no PT", em manifestação contrária ao Partido dos Trabalhadores.

Após o anúncio da participação da dupla no Réveillon do Recife, internautas passaram a criticar a presença dos artistas na festa e a pedir o cancelamento do show. Entre as manifestações, houve pedidos para que a dupla não se apresentasse na capital pernambucana e até mesmo no Nordeste.

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Imagem de Cristiane Ribeiro

Cristiane Ribeiro

Estagiária na redação do Jornal do Commercio, escrevendo para o caderno de cidades Cursando Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

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