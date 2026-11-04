Alcione, Seu Jorge, CPM 22 e Mundo Livre são destaques do Clássicos do Brasil, no Dona Lindu

Festival será realizado nos dias 6, 7 e 8 de novembro, com programação gratuita que reúne nomes da música nacional e celebra cultura pernambucana

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Artistas de samba, rock, frevo, MPB e outros gêneros que definem a cultura do País vão se apresentar no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, nos dias 6, 7 e 8 de novembro.

Os shows marcam a segunda edição do festival Clássicos do Brasil na cidade. Os ingressos são a partir de R$ 120 e estão à venda na Bilheteria Digital.

A abertura do evento celebra o samba e o hip-hop com ícones da música nacional. Alcione sobe ao palco para cantar sucessos de cinco décadas de carreira, enquanto Seu Jorge apresenta um repertório que transita entre o samba, o soul e a MPB.

No mesmo dia, Marcelo D2 revisita o samba sob uma ótica contemporânea através do projeto “Manual Prático do Novo Samba Tradicional”.

No sábado, o Clássicos do Brasil recebe Nando Reis, com seu novo show, “Pra Você Guardei o Amor”, e Humberto Gessinger, que leva mais de 40 anos de estrada para o palco com a turnê “3x4 - Um Retrato”.

A grade do dia também terá CPM 22, celebrando 30 anos de banda e sucessos como “Dias Atrás” e “Um Minuto para o Fim do Mundo”.

O festival encerra com um “Domingo no Parque”, uma celebração à cultura pernambucana, com shows gratuitos de representantes da música produzida no estado: Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra.

O Festival Clássicos do Brasil nasceu no Rio de Janeiro, em 2023, e teve sua primeira edição em Pernambuco em 2025, no Classic Hall. O evento é realizado pela PECK e apresentado pela Petrobras e Ministério da Cultura, via Lei Rouanet.

Serviço

Festival Clássicos do Brasil

Local: Parque Dona Lindu – Avenida Boa Viagem, s/n

Datas: 6, 7 e 8 de novembro

Ingressos: dias 6 e 7 de novembro, a partir de R$ 120 pela Bilheteria Digital; dia 8 de novembro, entrada gratuita



Programação

Sexta | 6 de novembro

Abertura dos portões: 18h

20h Alcione

22h Marcelo D2

0h Seu Jorge

Sábado | 7 de novembro

Abertura dos portões: 18h

20h CPM 22

22h Nando Reis

0h Humberto Gessinger

Domingo | 8 de novembro

Abertura dos portões: 14h

16h Lula Queiroga

18h Mundo Livre S/A

20h SpokFrevo Orquestra

