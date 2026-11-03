Raízes Culturais promove programação gratuita de arte e cultura no Poço da Panela

As oficinas e o passeio são gratuitos, mas possuem vagas limitadas; participação será por ordem de chegada, respeitando a capacidade de cada atividade

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O bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, recebe, nos dias 7 e 8 de novembro, a segunda edição do projeto Raízes Culturais. Promovido pela Rio Ave, com curadoria artística e cultural da Casa Viva, o evento será realizado no Vila Ninita e contará com exposições, oficinas, atividades infantis e passeio guiado pelo bairro. A programação é gratuita e aberta ao público.

Entre as atrações estão a Mostra de Arte, Decoração e Artesanato e a exposição Artes do Poço, que reúne obras dos artistas plásticos Pietro Severi e Clóvis Fázio, moradores da região. O público também poderá participar de quatro oficinas de técnicas manuais e, no domingo (8), de um passeio guiado pela La Ursa Tours, com visitas a ateliês e a um antiquário local.

As oficinas e o passeio são gratuitos, mas possuem vagas limitadas. A participação será por ordem de chegada, respeitando a capacidade de cada atividade.

Poço da Panela integra a programação

Nesta edição, o bairro também faz parte da experiência proposta pelo projeto. Conhecido pelas ruas arborizadas, arquitetura histórica e presença de artistas e espaços criativos, o Poço da Panela será apresentado ao público por meio de suas histórias, paisagens e espaços culturais.

No domingo, a La Ursa Tours conduzirá um roteiro pelas ruas da região, com passagem pelos ateliês de Chris Tom, Dulce Costa e Pietro Severi, além do antiquário Bonstempos Antique. O passeio abordará aspectos da arquitetura, das transformações urbanas e da memória do bairro.

“A segunda edição do Raízes Culturais reforça a potência artística do Recife e a relação do público com a nossa história e as nossas raízes. Agora, o projeto chega ao Poço da Panela com uma programação construída em diálogo com o bairro, seus artistas e sua comunidade”, afirma Vivian Lima, idealizadora da Casa Viva e curadora do projeto.

Casarão histórico recebe exposições

As atividades serão realizadas no Villa Ninita, casarão histórico que foi residência de Ana Halleynita de Andrade Costa Lima, conhecida como Dona Ninita. Pianista autodidata, ela inspirou o nome do empreendimento da Rio Ave.

O espaço receberá a Mostra de Arte, Decoração e Artesanato, com trabalhos autorais de criadores locais, alguns disponíveis para aquisição. Também será realizada a exposição Artes do Poço, com obras de Pietro Severi e Clóvis Fázio.

O artista plástico Pietro Severi levará trabalhos que retratam o cotidiano e as transformações do bairro. As obras fazem parte da mostra “Dualidades — uma abordagem social e pictórica do Poço da Panela”.

“Procurei mostrar um pouco da realidade e do cotidiano do bairro, que, no aspecto social, se mistura ao cotidiano do Recife. As telas procuram retratar as dualidades entre a passagem do tempo e a impermanência da vida, a transitoriedade da existência e as pessoas que transitam pelo bairro, que é patrimônio histórico”, explica o artista.

Para Bárbara Wigand, diretora de Mercado da Rio Ave, a realização do evento no casarão também contribui para preservar a memória do espaço e aproximá-lo da comunidade.

“Receber o Raízes Culturais no casarão reforça nosso compromisso com a preservação dessa memória e permite que o público volte a vivenciar o espaço como um lugar de arte, convivência e encontros”, afirma.

Programação

Sábado (7 de novembro)

10h às 17h: exposição Artes do Poço, com Pietro Severi e Clóvis Fázio;

exposição Artes do Poço, com Pietro Severi e Clóvis Fázio; 10h às 17h: Mostra de Arte e Decoração;

Mostra de Arte e Decoração; 10h: oficina de macramê para suporte de plantas, com Maria Helena;

oficina de macramê para suporte de plantas, com Maria Helena; 14h: oficina de esmaltação em cerâmica, com Janaína Dutra;

oficina de esmaltação em cerâmica, com Janaína Dutra; 15h: contação de histórias, com Ilana Ventura.

Domingo (8 de novembro)

10h às 17h: exposição Artes do Poço, com Pietro Severi e Clóvis Fázio;

exposição Artes do Poço, com Pietro Severi e Clóvis Fázio; 10h às 17h: Mostra de Arte e Decoração;

Mostra de Arte e Decoração; 10h: oficina de pintura em aquarela, com Beto França;

oficina de pintura em aquarela, com Beto França; 10h: passeio guiado pela La Ursa Tours, com visitas a ateliês e ao antiquário Bonstempos Antique;

passeio guiado pela La Ursa Tours, com visitas a ateliês e ao antiquário Bonstempos Antique; 10h: oficina de bolhas de sabão gigantes e oficina de bordado infantil, com Corujices;

oficina de bolhas de sabão gigantes e oficina de bordado infantil, com Corujices; 14h: oficina Bordando o Mapa de Pernambuco, com Isabela Melo.

As oficinas e o passeio guiado são gratuitos, com vagas limitadas e participação por ordem de chegada.

Serviço

Evento: Raízes Culturais – 2ª edição

Raízes Culturais – 2ª edição Data: 7 e 8 de novembro de 2026

7 e 8 de novembro de 2026 Horário : Das 10h às 17h

: Das 10h às 17h Local: Villa Ninita

Villa Ninita Endereço: Rua Joaquim Xavier de Andrade, 136, Poço da Panela, Recife

Rua Joaquim Xavier de Andrade, 136, Poço da Panela, Recife Programação: Mostra de Arte, Decoração e Artesanato, exposição, oficinas, passeio guiado e atividades infantis.

Mostra de Arte, Decoração e Artesanato, exposição, oficinas, passeio guiado e atividades infantis. Entrada: Gratuita

Gratuita Participação nas oficinas e no passeio: Por ordem de chegada, sujeita à capacidade de cada atividade.

Por ordem de chegada, sujeita à capacidade de cada atividade. Realização: Rio Ave

Rio Ave Curadoria artística e cultural: Casa Viva

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