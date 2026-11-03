Nazaré da Mata celebra Mês da Consciência Negra com oficinas, maracatus e shows gratuitos
Festival homenageia Ana Rosa, escrava executa em praça pública há 141 anos, e recebe Afoxé Oyá Alaxé e Samba de Coco Raízes de Arcoverde
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O Mês da Consciência Negra será marcado por uma programação cultural que propõe uma reflexão sobre a escravidão, a violência contra as mulheres negras, o silenciamento de suas histórias e a importância da reparação histórica, em Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte de Pernambuco.
Entre os dias 3 e 7 de novembro, o município sedia a primeira edição da Celebração da Consciência Negra Escrava Ana Rosa. Ao longo da semana, as atividades vão reunir estudantes, professores, pesquisadores, artistas, mestres da cultura popular e moradores em diferentes espaços de Nazaré da Mata.
A programação inclui oficinas de dança afro, debates sobre o legado do povo negro na formação histórica e cultural da região, feira cultural, cortejo de maracatus e apresentações musicais gratuitas.
Participam das atividades o Mestre Meia-Noite, fundador do Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, no Recife, o Mestre Biu Porfírio, mestre caboclo do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata, e a Mestra Joana, do Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu.
Também integram o festival o Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata, o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, o Afoxé Oyá Alaxé, do Recife, a Companhia de Dança Daruê Malungo, o Música Rural, a Ciranda Bela Rosa, o Mestre Bi, e o Samba de Coco Raízes de Arcoverde.
A primeira edição da Celebração da Consciência Negra Escrava Ana Rosa é realizada por O Mestre Produção e JN Produções, com produção da Amata Produção e incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.
A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Nazaré da Mata e parceria da Universidade de Pernambuco (UPE), Campus Mata Norte, e da Gerência Regional de Educação (GRE) Mata Norte.
Homenagem à Ana Rosa
O evento homenageia Ana Rosa, mulher negra escravizada na zona rural de Nazaré, em uma região marcada pelos antigos engenhos de cana-de-açúcar e pelas senzalas, e que, segundo relatos locais, foi executada em praça pública em 1885.
Idealizador do festival, Mestre Bi defende que a homenagem seja uma oportunidade para a população conhecer a própria história, aproximando crianças, jovens e adultos da memória através da dança e das manifestações populares.
O encontro propõe que Ana Rosa deixe de ser lembrada apenas pela violência sofrida e passe a ocupar um lugar de reconhecimento na memória da cidade.
Ao reunir estudantes, professores, pesquisadores e mestres da cultura popular, o festival também discute justiça, respeito e os direitos das mulheres.
Programação
Terça-feira (3/11)
Abertura da celebração
Quarta-feira (4/11)
Roda de diálogo na UPE, Campus Mata Norte, das 7h30 às 9h30
Início das oficinas de dança afro
Quinta-feira (5/11)
Oficinas gratuitas de dança afro
Sexta-feira (6/11)
Encerramento das oficinas de dança afro
Sábado (7/11)
Feira cultural na Praça do Frevo, das 9h às 20h
Cortejo cultural, às 20h, saindo da Praça Escrava Ana Rosa, no Juá
Apresentações artísticas a partir das 21h, na Praça do Frevo
Oficinas: Escola Dom Vieira (Juá), das 8h às 12h, e Escola Dom Ricardo Vilela (Sertãozinho), das 14h às 17h, de 4 a 6 de novembro
Serviço
Celebração da Consciência Negra Escrava Ana Rosa
Datas: 3 a 7 de novembro
Local: Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte de Pernambuco
Acesso gratuito e aberto ao público