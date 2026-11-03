Museu da Abolição sedia IV Fórum Nacional de Umbanda

Programação prevê palestras sobre o enfrentamento da intolerância religiosa, lançamento de livro, feirinha típica e lançamento de aplicativo

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A tradição umbandista será tema de debates, palestras e lançamento de livro no Museu da Abolição, na Madalena, Zona Oeste do Recife, nos dias 7 e 8 de novembro.

O equipamento cultural vai sediar o IV Fórum Nacional de Umbanda, evento gratuito destinado a umbandistas, dirigentes, médiuns, integrantes de terreiros e o público geral.

Com o tema “Humanidade e Ética na Espiritualidade”, a programação prevê palestras, atividades, lançamento do livro “O Jardim de Aruanda”, do Pai Rodrigo de Luca, e uma feirinha típica, com venda de itens religiosos e de artesanato.

Estarão presentes 32 dirigentes de Umbanda, representando 23 cidades, com participantes dos estados de Roraima, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte, e do interior de Pernambuco.

Durante o encontro, Mãe Adriana B. apresentará questões relacionadas ao enfrentamento da intolerância religiosa, especialmente as dificuldades enfrentadas por fiéis e terreiros na utilização dos serviços de transporte por aplicativo.

Segundo ela, as empresas de transporte precisam promover capacitação e orientação de seus motoristas para o respeito à diversidade e à liberdade religiosa, garantindo o deslocamento dos fiéis aos seus espaços de fé e facilitando a chegada de doações destinadas às ações sociais realizadas pelos terreiros.

O Fórum também recebe o lançamento do aplicativo gratuito No Axé Tem, disponível para iOS e Android. A plataforma, desenvolvida por médiuns da Casa de São Lázaro, a pedido de Mãe Adriana B., terá um mapa com a localização de terreiros, chat e classificados de voluntariado e de serviços como advocacia, turismo e aulas de música.

“Toda a sociedade está convidada a participar, conhecer, ouvir e refletir conosco sobre ética, respeito, convivência e liberdade religiosa”, afirma a presidente do Fórum Nacional de Umbanda, Mãe Adriana B.

Programação

Sábado (7)

9h30 – Abertura

10h – Apresentação do relatório anual sobre os avanços e conquistas

11h – Palestra “Ética: conceito para a humanidade”, com a psicóloga e professora da UNIFAFIRE, Tatiane Mello

14h30 – Palestra “Construindo pontes e diálogos”, com Pai Felipe Aragão/CE

15h30 – Atividade FNU

17h – Lançamento do livro “O Jardim de Aruanda”, do Pai Rodrigo de Luca

Domingo (8)

9h30 – Atividade FNU

10h30 – Palestra “Ética religiosa e convivência humana”, com o professor Phablo Patrício

11h30 – Palestra “A boa comunicação para lideranças”, com a jornalista Alexandra Torres

14h30 – Palestra “Postura ética do sacerdote: a escuta respeitosa e acolhedora”, com Mãe Janaína Napoleão

16h – Palestra “Respeito e união entre lideranças: construindo a egrégora do nosso tempo”, com Mãe Márcia Moreira

17h – Atividade FNU



Serviço

IV Fórum Nacional de Umbanda

Local: Museu da Abolição – Rua Benfica, 1150, Madalena

Data: 7 e 8 de novembro

Horário: 9h30 às 17h

Entrada gratuita

