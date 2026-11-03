Humorista transforma experiências com TDAH em espetáculo de stand-up no Recife

Intitulado "TCC: Terapia da Comédia Comportamental", projeto de Davi Villa Real será apresentado nesta quarta-feira (4), no Recife Comedy Club

por JC
Humorista transforma experiências com TDAH em espetáculo de stand-up no Recife
Pernambucano Davi Villa Real transforma experiências com TDAH em espetáculo de stand-up - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os esquecimentos, a distração e as dificuldades de concentração que fizeram parte da rotina do comediante pernambucano Davi Villa Real durante anos se transformaram em um espetáculo de stand-up.

Intitulado “TCC: Terapia da Comédia Comportamental”, o projeto será apresentado nesta quarta-feira (4), no Recife Comedy Club, no Bairro do Recife, às 20h30. Os ingressos custam a partir de R$ 17,50, pela plataforma Olha O Ingresso.

Durante a apresentação, o comediante transforma situações aparentemente banais que o levaram a investigar o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em piadas.

O nome do espetáculo faz uma referência bem-humorada à Terapia Cognitivo-Comportamental, abordagem utilizada na Psicologia. No palco, a sigla TCC ganha outro significado e dá nome a uma apresentação que mistura observações do cotidiano, histórias pessoais e interação com a plateia.

“A ideia do TCC nasceu da vontade de falar sobre coisas que normalmente a gente leva para a terapia, mas de um jeito que todo mundo consiga rir, inclusive de si mesmo”, explica Davi.

A proposta é abordar a neurodivergência sem recorrer a estereótipos ou transformar diagnósticos em caricaturas.

O espetáculo também reserva espaço para conversas e trocas de experiências com a plateia, aproximando o humor das diferentes vivências de pessoas neurodivergentes e neurotípicas.

Apesar da referência à terapia, o espetáculo não se propõe a substituir acompanhamento psicológico, mas utiliza a comédia para abrir espaço a conversas sobre comportamento humano.

Serviço

Espetáculo “TCC: Terapia da Comédia Comportamental”
Data: 4 de novembro
Horário: 20h30
Local: Recife Comedy Club – Rua Tomazina, 121, Bairro do Recife
Ingressos: a partir de R$ 17,50, na plataforma Olha O Ingresso

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.