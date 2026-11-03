Humorista transforma experiências com TDAH em espetáculo de stand-up no Recife

Intitulado "TCC: Terapia da Comédia Comportamental", projeto de Davi Villa Real será apresentado nesta quarta-feira (4), no Recife Comedy Club

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Os esquecimentos, a distração e as dificuldades de concentração que fizeram parte da rotina do comediante pernambucano Davi Villa Real durante anos se transformaram em um espetáculo de stand-up.

Intitulado “TCC: Terapia da Comédia Comportamental”, o projeto será apresentado nesta quarta-feira (4), no Recife Comedy Club, no Bairro do Recife, às 20h30. Os ingressos custam a partir de R$ 17,50, pela plataforma Olha O Ingresso.

Durante a apresentação, o comediante transforma situações aparentemente banais que o levaram a investigar o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em piadas.

O nome do espetáculo faz uma referência bem-humorada à Terapia Cognitivo-Comportamental, abordagem utilizada na Psicologia. No palco, a sigla TCC ganha outro significado e dá nome a uma apresentação que mistura observações do cotidiano, histórias pessoais e interação com a plateia.

“A ideia do TCC nasceu da vontade de falar sobre coisas que normalmente a gente leva para a terapia, mas de um jeito que todo mundo consiga rir, inclusive de si mesmo”, explica Davi.

A proposta é abordar a neurodivergência sem recorrer a estereótipos ou transformar diagnósticos em caricaturas.

O espetáculo também reserva espaço para conversas e trocas de experiências com a plateia, aproximando o humor das diferentes vivências de pessoas neurodivergentes e neurotípicas.

Apesar da referência à terapia, o espetáculo não se propõe a substituir acompanhamento psicológico, mas utiliza a comédia para abrir espaço a conversas sobre comportamento humano.

Serviço

Espetáculo “TCC: Terapia da Comédia Comportamental”

Data: 4 de novembro

Horário: 20h30

Local: Recife Comedy Club – Rua Tomazina, 121, Bairro do Recife

Ingressos: a partir de R$ 17,50, na plataforma Olha O Ingresso

