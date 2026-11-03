Festival CRIA 2026 reúne 634 trabalhos finalistas de 37 agências

Festival contou com a participação de 45 agências de Pernambuco e de outros estados; entre as finalistas, 26 são pernambucanas

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O Festival CRIA 2026 divulgou a lista de trabalhos finalistas da terceira edição, que reúne 634 projetos de 37 agências de publicidade. Ao todo, foram recebidas 1.306 inscrições, crescimento de aproximadamente 80% em relação ao ano anterior. A premiação será realizada nesta quarta-feira (4), a partir das 9h, no Espaço de Eventos do Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife.

Promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), o festival contou com a participação de 45 agências de Pernambuco e de outros estados. Entre as finalistas, 26 são pernambucanas, sendo quatro do interior. Outras 11 são de estados como Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte e disputam a categoria CRIA Nordeste, novidade desta edição.

Segundo a presidente do Sinapro-PE, Lelê Carvalho, o aumento no número de inscrições e a participação de agências de outros estados demonstram o alcance do festival e a diversidade da produção publicitária nordestina.

“Os números desta edição mostram a força do mercado criativo e o interesse das agências em apresentar seus trabalhos e disputar reconhecimento. A criação da categoria CRIA Nordeste também abre espaço para ampliar o intercâmbio entre os mercados locais e valorizar a diversidade da publicidade produzida na região”, afirma.

A premiação contempla 18 categorias principais e mais de 80 subcategorias. Os trabalhos concorrem às Capivaras de Bronze, Prata e Ouro, além do Grand Prix e de premiações especiais.

Julgamento dos trabalhos

A avaliação do CRIA 2026 foi dividida em duas etapas. Na primeira fase, um júri on-line formado por 13 profissionais do Brasil e do exterior analisou as inscrições e selecionou os finalistas.

A escolha dos vencedores será feita por um júri presencial composto por cinco profissionais do mercado publicitário: Renata Novis, diretora de criação da AlmapBBDO; Lucas de Ouro, sócio-diretor de criação da Tuppi Criatividade; Giácono Chiesa Alencar Brayner, diretor de criação do Bando de Criação; Carla Caneelara, diretora de criação da WE; e Karan Novas, especialista em criatividade, conteúdo e tendências.

Festival terá palestras sobre criatividade e inteligência artificial

Além da cerimônia de premiação, a programação contará com palestras e conversas sobre os desafios e as transformações do mercado da comunicação. Entre os convidados estão Gui Cavalcante, head de Comunicação, Mídia e Dados da Wieden+Kennedy; Andrea Siqueira, CCO e cofundadora da Good Latinas for Good; Sérgio Valente, fundador da Soluções Valentes e ex-executivo da DM9DDB, da TV Globo e da JBS; Ana Paula Passarelli, presidente do Sinapro-SP e CEO e cofundadora da Bruncho; e Cleber Paradela, Chief AI & Innovation Officer e co-managing director da YouDare.

O designer e publicitário Marcello Serpa, ex-sócio da AlmapBBDO e um dos profissionais brasileiros mais premiados internacionalmente, também participa do encontro. Ele estará na conversa “Vim, Vi, Vendi”, conduzida por Karan Novas, sobre sua trajetória e experiência no mercado criativo.

Os debates abordarão temas como criatividade, originalidade, construção de marcas, inovação e inteligência artificial. Entre as discussões previstas estão o papel humano nos processos criativos e as possibilidades de utilização da IA no desenvolvimento de estratégias e novos modelos de agência.

O evento também terá ativações de marcas parceiras, estandes interativos e gravações de podcasts. A programação cultural contará com apresentações do grupo Sambadeiras e da Orquestra Santa Clara.

Parceria leva estudantes aos bastidores do festival

O Sinapro-PE também firmou uma parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) para integrar estudantes à organização do Festival CRIA 2026.

Alunos dos cursos de formação em produção de eventos e audiovisual vão atuar nos bastidores do encontro, acompanhando na prática os processos de planejamento, produção e organização de um festival. A iniciativa busca aproximar os jovens do mercado de trabalho e proporcionar experiência prática nas áreas de formação.

A parceria foi firmada por Laissa Galvão e Stone Silva, representantes do IJCPM, e Lelê Carvalho, presidente do Sinapro-PE.

O Festival CRIA 2026 é realizado pelo Sinapro-PE, em parceria com a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), o Grupo de Mídia de Pernambuco, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) e o Inspira.

A lista completa dos trabalhos finalistas está disponível no site oficial do festival: https://www.criafestival.com.br

Serviço

Evento: Festival CRIA 2026

Data: 4 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: A partir das 9h

Local: Espaço de Eventos do Shopping RioMar, Zona Sul do Recife

Realização: Sinapro-PE

Informações: Instagram @criafestivaloficial



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