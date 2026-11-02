Exposição gratuita leva o Movimento Armorial à Festa da Vitória Régia

Mostra Coração Armorial reúne obras inéditas de Clóvis Júnior e Lucas Suassuna, de 6 a 8 de novembro, na Praça de Casa Forte, Zona Norte do Recife

por JC
Exposição gratuita leva o Movimento Armorial à Festa da Vitória Régia
Exposição 'Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta' reúne obras exclusivas e inéditas do paraibano Clóvis Júnior e do pernambucano Lucas Suassuna - DIVULGAÇÃO/GGE

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, vai ganhar mais cor na edição 2026 do Vitória Régia Festival. Entre os dias 6 e 8 de novembro, o público poderá visitar gratuitamente a exposição Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta, que reúne obras exclusivas e inéditas do paraibano Clóvis Júnior e do pernambucano Lucas Suassuna. Parte da renda arrecadada com a venda das peças será destinada a ações da Casa da Criança Marcelo Asfora.

Inspirados no Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna, os trabalhos dialogam com o imaginário popular do Nordeste e trazem personagens e manifestações como os caboclos de lança e o cavalo-marinho. A proposta é aproximar Pernambuco e Paraíba por meio das artes visuais e permitir que o público conheça e adquira as peças, apoiando a instituição.

Para o historiador e palestrante João Suassuna, neto mais velho de Ariano, levar o armorial para uma festa tradicional tem relação direta com as origens do movimento. Ele destaca o valor de ter a arte ao alcance de todos. “O armorial nasceu da cultura popular do Nordeste, então faz sentido estar numa praça, aberto a todo mundo. Ver crianças e famílias circulando entre as obras mostra que o movimento segue vivo”, afirma.

Natural de Guarabira (PB), onde nasceu em 1965, Clóvis Júnior vive e trabalha em João Pessoa desde 1982. Artista naif e autodidata, atua na pintura, na escultura e na gravura, e já participou de exposições nos Estados Unidos, na Argentina e na França. Sua produção se destaca pelas cores vibrantes e pelo uso de fauna, flora e símbolos regionais.

Lucas Suassuna nasceu no Recife em 1990 e cresceu em uma família de artistas. Professor de Geografia do Instituto Federal de Alagoas, ele cria a partir do universo armorial e do imaginário fantástico da arte popular nordestina. As vivências no Sertão da Paraíba também influenciaram sua formação e sua expressão artística.

A exposição integra o Movimento Cultura Transforma GGE. Com 48 anos de história, o Vitória Régia Festival é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

Serviço: 

  • Exposição Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta
  • Festa da Vitória Régia
  • Data: 6 a 8 de novembro de 2026
  • Local: Praça de Casa Forte, Recife
  • Entrada gratuita
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.