Shakira pode voltar ao Recife após 30 anos; show em janeiro de 2027 ainda não foi confirmado

Postagem da Prefeitura do Recife alimentou rumores sobre apresentação da cantora colombiana, que esteve na capital pernambucana em dezembro de 1996

Uma postagem da Prefeitura do Recife no Instagram aumentou os rumores sobre uma possível apresentação de Shakira na capital pernambucana, em janeiro de 2027. Em tom bem-humorado, a publicação trouxe capivaras inspiradas em Méry Cristina, personagem adotada pela comunicação da Prefeitura, caracterizadas com roupas e cabelos que remetem a diferentes fases da carreira da cantora colombiana. A postagem também brinca com a possibilidade de uma “surpresa” no Recife, alimentando a expectativa dos fãs.

“Shaki, eu não quero criar expectativas… mas ouvi dizer que 2027 pode ter uma surpresa por aqui”, escreveu a Prefeitura na publicação, feita nesta sexta-feira (30). O texto faz referências a diferentes momentos da carreira da cantora, de Pies Descalzos a Loba, e termina com um convite: “Só falta a senhora fazer sua parte e dar o ar da graça no Recife”. Apesar da brincadeira, a gestão municipal não informou se há negociações para contratar a artista.

Os rumores começaram a ganhar força na quinta-feira (29), quando a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, divulgou que Shakira teria assinado contrato para realizar três apresentações no Brasil entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027. Segundo a publicação, o roteiro inicial incluiria Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no Réveillon, além de Salvador e Fortaleza, nos dias 6 e 9 de janeiro, respectivamente.

No mesmo dia, o fã-clube Shakira Brasil divulgou uma agenda diferente, que incluía o Recife no dia 7 de janeiro, entre apresentações em Balneário Camboriú, em 31 de dezembro, e no Rio de Janeiro, em 9 de janeiro. A página atribuiu as informações a uma fonte ligada à produção dos espetáculos.

As divergências entre os roteiros, no entanto, mostram que as cidades e datas ainda são incertas. A própria coluna de Fábia Oliveira apontou posteriormente possíveis mudanças na programação por questões logísticas. Até agora, não houve anúncio oficial da cantora ou da equipe responsável por sua turnê. Também não foram divulgados local, preços de ingressos ou informações sobre vendas para uma eventual apresentação no Recife.

Procurada pela imprensa, a Live Nation, empresa responsável por grandes turnês internacionais, informou que não havia informações oficiais sobre os shows.

Shakira no Geraldão

Se a apresentação de janeiro se confirmar, será um reencontro depois de três décadas. Shakira subiu ao palco do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, em 8 de dezembro de 1996, quando tinha apenas 19 anos e ainda estava longe de alcançar a dimensão internacional que conquistaria nos anos seguintes.

A colombiana chegou ao Recife durante a turnê Pies Descalzos, que divulgava o álbum homônimo lançado em 1995. O disco foi responsável por projetá-la no mercado latino-americano, com sucessos como Estoy Aquí, Antología, Un Poco de Amor e ¿Dónde Estás Corazón?, músicas que ajudaram a transformar a jovem cantora em um dos principais nomes da música pop em espanhol.

Segundo o registro de repertório disponível no site colaborativo Setlist.fm, a apresentação no Geraldão incluiu 13 canções, entre elas Pies Descalzos, Sueños Blancos, Se Quiere, Se Mata e Te Espero Sentada. O encerramento teve músicas como Magia, de seu primeiro álbum, e ¿Dónde Estás Corazón?.

Naquele momento, Shakira ainda cantava predominantemente em espanhol. Sua explosão no mercado internacional de língua inglesa viria alguns anos depois, especialmente com o álbum Laundry Service, lançado em 2001, e o sucesso mundial Whenever, Wherever.

Trinta anos depois, a artista tem uma carreira consolidada como uma das maiores estrelas da música latina. Em fevereiro de 2025, escolheu o Brasil para iniciar a turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran, com apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 2 de maio de 2026, voltou ao país para um show gratuito na Praia de Copacabana, no evento Todo Mundo no Rio, que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas, segundo estimativa da Prefeitura carioca.

Por enquanto, o retorno ao Recife permanece no campo das possibilidades. Mas a postagem da Prefeitura foi suficiente para reacender entre os fãs a expectativa de rever, agora como estrela mundial, a cantora que passou pelo palco do Geraldão ainda no início de sua carreira.