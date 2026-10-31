Garimpo Sonoro realiza segunda edição com música, moda circular e gastronomia vegana no bairro das Graças

Evento gratuito no Epriu Brechó tem programação especial de Halloween, discotecagem, feira de artesanato e shows de Ruti Freitas e Lara Falcão

por JC
Garimpo Sonoro realiza segunda edição com música, moda circular e gastronomia vegana no bairro das Graças
Um dos destaques da programação será o show de Ruti Freitas e Lara Falcão - Divulgação

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A música, a sustentabilidade, a gastronomia e a economia criativa estarão reunidas na segunda edição do Garimpo Sonoro, que acontece no Epriu Brechó, no bairro das Graças, no Recife. Com uma programação diversificada e entrada gratuita, o evento propõe um encontro entre diferentes expressões culturais, valorizando a moda circular, a produção artesanal e a música independente.

Nesta edição, o Garimpo Sonoro entra no clima do Dia das Bruxas. O público está convidado a participar fantasiado, tornando a experiência ainda mais descontraída e divertida.

A programação acontece das 12h às 20h e inclui moda circular, festival de comidas veganas e exposição de produtos de artesãos. Na parte musical, DJ Marco da Lata comanda a discotecagem com uma seleção especial de discos de vinil, resgatando o charme e a experiência de ouvir música nesse formato.

Um dos destaques da programação será o show de Ruti Freitas e Lara Falcão, marcado para as 16h, reunindo música e talento em uma apresentação especial para o público.

A proposta do Garimpo Sonoro é promover um espaço de convivência, troca e valorização da cultura, reunindo iniciativas que dialogam com consumo consciente, criatividade e diversidade artística.

Para deixar o encontro ainda mais informal, os participantes também podem levar suas próprias cadeiras de praia e aproveitar a programação com conforto.

SERVIÇO

Evento: 2ª edição do Garimpo Sonoro – Especial Dia das Bruxas
Horário: das 12h às 20h
Show: Ruti Freitas e Lara Falcão, às 16h
Discotecagem: DJ Marco da Lata, com vinis
Local: Epriu Brechó
Endereço: Rua Aníbal Falcão, 151, Graças, Recife
Entrada: Gratuita

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