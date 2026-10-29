Réveillon do Recife 2027 terá Cláudia Leitte, Ludmilla e Luísa Sonza; confira programação completa
Os shows acontecerão na orla do Pina, nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, e contarão também com atrações locais, como Priscila Senna, Neiff e Safadão
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A prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (29), as atrações da Virada Recife 2027. Os shows acontecerão na orla do Pina, na Zona Sul, nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, com artistas de todo o país e diferentes ritmos. Ao todo, são 20 atrações nacionais, sendo 16 artistas nordestinos.
Entre os nomes anunciados, estão Cláudia Leitte, Ludmilla e Luísa Sonza no dia 26, Jorge & Mateus, no dia 27, e Zé Vaqueiro, no dia 31. Quem comandará a virada na capital pernambucana será Nattan. Os horários dos demais shows ainda não foram divulgados.
Este será o quarto ano do Réveillon neste formato na Praia do Pina, com estrutura e atrações custeadas pela iniciativa privada patrocinadora, além de uma área para público pagante.
As atrações dos polos descentralizados, a serem contratadas com recursos próprios da Prefeitura do Recife, ainda serão anunciadas.
Nos últimos anos, a Virada Recife teve entre os patrocinadores oficiais casas de apostas online. Com a recente proibição de atuação desse segmento no Brasil, a prefeitura busca novos aportes.
"Esse momento de hoje é o momento em que a gente lança a programação. Isso faz com que a partir de agora seja feita uma nova rodada de captação dos patrocinadores. Naturalmente que com atrações tão fortes, essa busca é facilitada. Então, os próximos meses servirão para entender quem vai poder fazer os patrocínios, quem vai aportar recursos, mas a gente garante que teremos um grande réveillon, que é isso que é importante para o cidadão", explica Victor Marques, prefeito do Recife.
Ingressos
Assim como nas edições anteriores, o Virada na Praia será um evento aberto ao público, com acesso gratuito, e vai contar também com área reservada, com serviço de bebidas inclusas durante os três dias de festa. Os A pré-venda começa nesta quinta-feira, às 14h, no site Ticket Folia (https://www.ticketfolia.com/ingressos/virada-na-praia-2027).
Programação completa do Réveillon do Recife 2027
26 de dezembro
- Cláudia Leitte
- Ludmilla
- Luísa Sonza
- Dennis
- Raphaela Santos
- Anderson Neiff
- Juciê
27 de dezembro
- Jorge & Mateus
- Wesley Safadão
- Xand Avião
- Toque 10
- Priscila Senna
- PV Calado
- Rafa Cout
31 de dezembro
- Nattan
- Natanzinho Lima
- Zé Vaqueiro
- Spok
- Sheldon
- Matheus Moraes
Expectativas
A prefeitura do Recife projeta atingir 98% de ocupação na rede hoteleira no dia 31 de dezembro, impulsionada por uma estimativa de público total de 1,8 milhão de pessoas ao longo das festividades. Apenas na noite da virada, a expectativa municipal é de que mais de 1 milhão de pessoas circulem pelos polos de comemoração da capital.
O impacto econômico do evento prevê a ativação de mais de 35 setores produtivos e a geração de 36 mil vagas de emprego diretas e indiretas. Para atender ao aumento do fluxo turístico durante a temporada de verão, a malha aérea que atende a cidade terá um incremento superior a 230 voos.
"A gente tem dados importantes do ano passado, com o estado com mais de 98% de ocupação hoteleira. Isso implica em muita renda extra que é feito para toda a cadeia turística de bares, restaurantes, motoristas de aplicativos, lojas que vendem roupas, sapatos, todo mundo sai beneficiado de um grande evento como esse", conclui o prefeito do Recife.