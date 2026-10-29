Recife recebe espetáculo estrelado por Mariana Xavier e com direção de Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas

Na peça, atriz usa humor para interpretar diversas personagens e abordar temáticas como saúde mental, autocuidado, solidão e acolhimento

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, vai receber o espetáculo “Antes do Ano que Vem”, da atriz Mariana Xavier. As apresentações serão nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro

Com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos, o monólogo já percorreu 37 cidades e recebeu mais de 75 mil espectadores.

Na peça, Mariana usa o humor para dar a vida a diversas personagens e falar sobre saúde mental, autocuidado e acolhimento. Entre as temáticas abordadas estão a solidão, a empatia e a influência das redes sociais no bem-estar da população.

“Acredito muito na comédia como ferramenta não só de entretenimento, mas de crítica e reflexão. Acredito também no poder transformador da empatia e é através dela que esperamos que o público saia do teatro leve, afagado e um pouco transformado também”, destaca a atriz.

A história tem como ponto de partida uma noite de Ano Novo no CAD (Centro de Apoio aos Desesperados), quando a psicóloga responsável pelo grupo não aparece e Dizuite, funcionária do local, passa a atender as ligações e auxiliar os pedidos de ajuda.

“O humor abre portas para novas percepções do mundo. Vivemos num tempo em que rir é o primeiro remédio para as nossas mazelas”, afirma Lázaro Ramos.

Serviço

Espetáculo “Antes do Ano Que Vem”

Data: 30 e 31 de outubro às 20h; 1º de novembro, às 18h

Local: Teatro Luiz Mendonça – Avenida Boa Viagem, S/N

Ingressos: a partir de R$ 60, no site do Teatro

