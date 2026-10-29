Plano de salvaguarda da capoeira é validado em Pernambuco e prevê novas políticas públicas

Documento validado pelo Iphan reúne propostas de capoeiristas de seis cidades e define quatro eixos para orientar políticas de preservação cultural

por JC
Plano de salvaguarda da capoeira é validado em Pernambuco e prevê novas políticas públicas
Plano de Salvaguarda visa proteger e dar visibilidade à capoeira - Divulgação

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Pernambuco validou o Plano de Salvaguarda da Capoeira, que estabelece diretrizes para preservar e fortalecer a manifestação cultural no Estado. A aprovação ocorreu na terça-feira (27), em reunião na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no Recife, com participação de mestres, contramestres e praticantes.

Construído coletivamente, o documento orienta ações do poder público e da comunidade capoeirista. Entre as propostas estão ampliar políticas existentes, acompanhar sua execução e criar iniciativas para garantir a continuidade da manifestação e a transmissão de seus conhecimentos às próximas gerações.

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Plano foi construído em seis cidades pernambucanas

A elaboração contou com fóruns promovidos pela Fundarpe e pelo Iphan-PE entre dezembro de 2025 e março de 2026. Os encontros ocorreram em Salgueiro, Arcoverde, Caruaru, Palmares, Igarassu e Recife. Em abril, uma consulta pública on-line ampliou a participação de pessoas que não puderam comparecer às reuniões.

O plano foi organizado em quatro eixos: mobilização social e alcance da política; gestão participativa; difusão e valorização; e produção e reprodução cultural. Cada um reúne objetivos e ações propostas.

Comunidade poderá cobrar ações do poder público

A representante do Iphan em Pernambuco, Lívia Moraes, afirmou que os capoeiristas poderão utilizar o documento para acompanhar e cobrar o cumprimento das medidas pelos governos municipal, estadual e federal. Já a superintendente de Patrimônio Imaterial da Fundarpe, Jacira França, destacou que o plano pretende fortalecer e ampliar as políticas culturais já existentes.

Reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil desde 2008 e Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco desde 2024, a capoeira já conta com planos de salvaguarda em nove estados: Acre, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Norte.

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