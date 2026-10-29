Paço do Frevo promove aula-espetáculo e arrastão com mais de 30 agremiações líricas
Atividades vão celebrar o Dia do Frevo de Bloco, data instituída em 2004 para homenagear o nascimento do compositor Edgard Moraes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Paço do Frevo, no Bairro do Recife, vai promover, neste domingo (1º), uma programação em celebração ao Dia do Frevo de Bloco. O evento é realizado em parceria com a Prefeitura do Recife e o Coral Edgard Moraes.
Uma das atividades é o Arrastão do Frevo, que vai reunir mais de 30 agremiações líricas, como Bloco da Saudade, Bloco das Flores e Cordas e Retalhos, com concentração às 15h30 no Marco Zero.
O cortejo seguirá pelas ruas do bairro, ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais, sob a direção musical de Bruno Nascimento, até a grande apoteose em frente ao Paço.
Para coroar a celebração, apresentam-se o Coral Edgard Moraes e a Grande Orquestra de Pau e Corda, regida pelo maestro Marco Cezar, com cinco convidados: os cantores Carlos Filho, Gerlane Lops, Gustavo Travassos, Isadora Melo e Maria Flor.
Instituído em 2004, no Recife, pela Lei Municipal nº 17.026, o Dia do Frevo de Bloco homenageia o nascimento do compositor Edgard Moraes (1904-1974), fundador de blocos líricos e um dos principais nomes do Frevo de Bloco.
O Frevo de Bloco tem origem vinculada a serenatas e encontros musicais realizados nos carnavais dos anos 1920. A vertente é caracterizada pela execução por orquestras de pau e cordas, geralmente compostas por violões, cavaquinhos, banjos, bandolins e violinos, e cantado por corais, sobretudo, femininos.
Aula-espetáculo com a Família Salustiano
Além do cortejo de frevo, o Paço vai abrir as portas neste sábado (31) para a aula-espetáculo de Cultura Popular, que será ministrada por integrantes da Família Salustiano.
A atividade será na Praça do Frevo, no terceiro andar do museu, às 16h, e tem como público-alvo crianças, jovens e adultos. A participação é gratuita, com inscrição por formulário online disponível em @pacodofrevo.
O objetivo é apresentar manifestações como o Cavalo-Marinho e o Maracatu de Baque Solto por meio de dinâmicas que envolvem ritmos, danças, cantos, instrumentos, brincadeiras e histórias, tendo como referência o legado de Mestre Salustiano.
Serviço
Aula-espetáculo de Cultural Popular
Data: 31 de outubro
Horário: 16h
Local: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
Gratuito, mediante inscrição pelo @pacodofrevo
Arrastão do Frevo Especial Dia do Frevo de Bloco
Data: 1º de novembro
Horário: concentração às 15h30
Local: Marco Zero e apoteose em frente ao Museu, na Praça do Arsenal – Bairro do Recife
Gratuito