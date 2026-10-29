Orquestra Criança Cidadã lança projeto internacional de formação musical com aula inaugural neste sábado (31)

A solenidade marca o começo de um novo núcleo que oferecerá aulas online gratuitas com músicos que atuam em orquestras do exterior

por JC
Orquestra Criança Cidadã lança projeto internacional de formação musical com aula inaugural neste sábado (31)
Orquestra Criança Cidadã lança projeto internacional de formação musical com aula inaugural neste sábado (31) - divulgação

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A Orquestra Criança Cidadã (OCC) dá mais um grande passo na formação profissional de seus jovens músicos neste sábado (31 de outubro), às 11h, com a abertura oficial do Projeto Internacional de Aulas Online. A solenidade, na sede da instituição, no Recife, será destinada a convidados e contará com uma aula inaugural do maestro pernambucano Lanfranco Marcelletti Jr., professor e diretor de Estudos Orquestrais da Texas Tech University, nos Estados Unidos.

O novo projeto oferecerá aos estudantes a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades com instrumentistas de carreira internacional.

A programação terá início com uma breve fala do idealizador do projeto, seguida de saudações dos professores participantes e da aula inaugural de Marcelletti. A cerimônia deverá reunir apoiadores do projeto.

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Formação voltada ao mercado internacional

Com duração de dois anos, o projeto foi desenvolvido para preparar estudantes em estágio avançado de formação para oportunidades em orquestras, conservatórios e instituições de ensino musical no exterior. Os participantes foram escolhidos por meio de um processo seletivo rigoroso conduzido pelos próprios professores, com análise de vídeos e critérios técnicos e artísticos.

As aulas regulares começam dia 4 de novembro e serão realizadas individualmente, com duração de uma hora, em horários acordados entre professores e alunos, de segunda-feira a sábado. Os estudantes acompanharão as atividades presencialmente nas novas salas de aulas localizadas na sede da OCC, no Coque, que estão equipadas com câmeras e monitores para comunicação em tempo real com os docentes no exterior.

A metodologia também prevê encontros coletivos mensais por instrumento, nos quais os alunos poderão apresentar os resultados do trabalho desenvolvido. Além do aperfeiçoamento técnico e interpretativo, a formação incluirá orientações para audições e processos seletivos internacionais. “É algo que considero uma oportunidade ímpar para esses alunos, uma vez que estarão sendo capacitados para ingressar no mercado internacional, que é o sonho de todos os alunos aqui do projeto: tocar em uma grande orquestra”, ressalta João Targino.

Professores com experiência internacional

O corpo docente reúne quatro instrumentistas: Ayrton Pisco, responsável pelas aulas de violino; Gabriel Squizzato, de viola; Jan Bogdan, de violoncelo; e Antonino Tertuliano, de contrabaixo. São músicos que desenvolvem suas carreiras fora do Brasil e que levarão aos alunos experiências adquiridas em diferentes ambientes orquestrais e acadêmicos. O contrabaixista pernambucano Antonino Tertuliano é ex-aluno da primeira turma da Orquestra Criança Cidadã.

Com passagens pela Orquestra Filarmônica de Israel e atuação profissional na Alemanha, o músico retorna à instituição em uma nova condição: a de professor e coordenador do projeto, contribuindo para a formação de jovens que percorrem caminhos semelhantes aos que marcaram o início de sua trajetória.

A abertura do programa acontece no ano em que a OCC celebra duas décadas de atuação. Fundado em 2006, no bairro do Coque, o projeto consolidou-se como uma iniciativa de educação musical gratuita e formação cidadã. Agora, ao aproximar seus alunos de profissionais que atuam em diferentes países, amplia as possibilidades de desenvolvimento artístico e inserção profissional. “Será uma solenidade simples, mas muito significativa, uma vez que marca mais uma conquista do projeto Orquestra Criança Cidadã”, afirma João Targino.

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