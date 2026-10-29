Orquestra Criança Cidadã lança projeto internacional de formação musical com aula inaugural neste sábado (31)

A solenidade marca o começo de um novo núcleo que oferecerá aulas online gratuitas com músicos que atuam em orquestras do exterior

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) dá mais um grande passo na formação profissional de seus jovens músicos neste sábado (31 de outubro), às 11h, com a abertura oficial do Projeto Internacional de Aulas Online. A solenidade, na sede da instituição, no Recife, será destinada a convidados e contará com uma aula inaugural do maestro pernambucano Lanfranco Marcelletti Jr., professor e diretor de Estudos Orquestrais da Texas Tech University, nos Estados Unidos.

O novo projeto oferecerá aos estudantes a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades com instrumentistas de carreira internacional.

A programação terá início com uma breve fala do idealizador do projeto, seguida de saudações dos professores participantes e da aula inaugural de Marcelletti. A cerimônia deverá reunir apoiadores do projeto.



Formação voltada ao mercado internacional



Com duração de dois anos, o projeto foi desenvolvido para preparar estudantes em estágio avançado de formação para oportunidades em orquestras, conservatórios e instituições de ensino musical no exterior. Os participantes foram escolhidos por meio de um processo seletivo rigoroso conduzido pelos próprios professores, com análise de vídeos e critérios técnicos e artísticos.



As aulas regulares começam dia 4 de novembro e serão realizadas individualmente, com duração de uma hora, em horários acordados entre professores e alunos, de segunda-feira a sábado. Os estudantes acompanharão as atividades presencialmente nas novas salas de aulas localizadas na sede da OCC, no Coque, que estão equipadas com câmeras e monitores para comunicação em tempo real com os docentes no exterior.



A metodologia também prevê encontros coletivos mensais por instrumento, nos quais os alunos poderão apresentar os resultados do trabalho desenvolvido. Além do aperfeiçoamento técnico e interpretativo, a formação incluirá orientações para audições e processos seletivos internacionais. “É algo que considero uma oportunidade ímpar para esses alunos, uma vez que estarão sendo capacitados para ingressar no mercado internacional, que é o sonho de todos os alunos aqui do projeto: tocar em uma grande orquestra”, ressalta João Targino.



Professores com experiência internacional



O corpo docente reúne quatro instrumentistas: Ayrton Pisco, responsável pelas aulas de violino; Gabriel Squizzato, de viola; Jan Bogdan, de violoncelo; e Antonino Tertuliano, de contrabaixo. São músicos que desenvolvem suas carreiras fora do Brasil e que levarão aos alunos experiências adquiridas em diferentes ambientes orquestrais e acadêmicos. O contrabaixista pernambucano Antonino Tertuliano é ex-aluno da primeira turma da Orquestra Criança Cidadã.

Com passagens pela Orquestra Filarmônica de Israel e atuação profissional na Alemanha, o músico retorna à instituição em uma nova condição: a de professor e coordenador do projeto, contribuindo para a formação de jovens que percorrem caminhos semelhantes aos que marcaram o início de sua trajetória.



A abertura do programa acontece no ano em que a OCC celebra duas décadas de atuação. Fundado em 2006, no bairro do Coque, o projeto consolidou-se como uma iniciativa de educação musical gratuita e formação cidadã. Agora, ao aproximar seus alunos de profissionais que atuam em diferentes países, amplia as possibilidades de desenvolvimento artístico e inserção profissional. “Será uma solenidade simples, mas muito significativa, uma vez que marca mais uma conquista do projeto Orquestra Criança Cidadã”, afirma João Targino.

