Livro reúne textos sobre a cultura nordestina, o cangaço e a história de Pernambuco

Escrito pelo sertanejo Antônio Neto, Ponto de Vista será lançado nesta sexta-feira (30), junto com a Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte

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O livro Ponto de Vista, do escritor pernambucano Antônio Neto, será lançado nesta sexta-feira (30) na Livraria do Jardim, no Recife. A obra reúne textos sobre a cultura nordestina, a história do cangaço e personagens marcantes de Pernambuco. Na ocasião, também haverá o lançamento da primeira edição da Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte, que reúne poemas, contos, crônicas e ensaios de escritores pernambucanos.

Livro reúne textos do autor

Natural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, Antônio Neto é escritor, poeta, cordelista, genealogista e membro de academias literárias, entre elas a Academia Recifense de Letras e a União Brasileira de Escritores em Pernambuco (UBE-PE).

Autor de vários livros publicados, entre eles se destacam: "Dicionário do Engenheiro" (3ª edição); "Solidônio Leite: Vida e Obra de Um Gênio" (2ª edição); "Um Punhado de Poesia"; "Pintando o Sete de Poesia" e "Cordel Cidadão". Participou de diversas antologias, entre elas: "Um Grito pelo Capibaribe" e "O Planeta Feito Quintal". Antônio Neto é colunista da Revista de Literatura Novo Horizonte, redator e editor do Informativo Literário Correio do Pajeú.

O livro Ponto de Vista reúne textos publicados pelo autor em jornais, revistas e antologias, especialmente durante sua colaboração com o projeto literário Novo Horizonte. A coletânea aborda temas como a cultura nordestina, a história do cangaço, os sotaques brasileiros e personagens da literatura e da história pernambucanas.

Entre os textos estão O Sertão, do Nordeste Brasileiro, O Nordeste tem valor, A história do cangaço merece ser reescrita e Solidônio Leite - um sertanejo universal. A obra estará à venda na Livraria do Jardim.

Livro "Ponto de Vista", de Antônio Neto - Divulgação

Revista virtual reúne escritores de diferentes gêneros

Organizada pela jornalista e professora Raphaela Nicácio, a Revista Virtual de Literatura Novo Horizonte busca ampliar a divulgação de autores pernambucanos por meio da internet.

A publicação reúne produções de diferentes gêneros, como poemas, contos, crônicas e ensaios. O primeiro número conta com trabalhos de 27 autores:

Ana Prosini, Antônio Neto, Carlos Jales, Carlos Albuquerque, Danyella Vitória, Eduardo Gomes, Fabrícia Gomes, Fernando Tavares, Felipe Araújo, Heitor Bezerra de Brito, Iêdo de Oliveira Paes, Iracy Leite, Jonadab Mansur, Leny Amorim, Lourdes Nicácio, Márcia Matos, Maria de Lourdes Hortas, Maria Nilza da Conceição Lima, Maria Arilena Borba Soares Coutinho, Moisés da Paixão, Moisés Monteiro de Melo Neto, Ricardo Moreira (Testão), Raphaela Nicácio, Rosângela Ferraz, Spencer Hartmann Júnior, Socorro Costa, Telma Brilhante e Turmalina da Rocha Teles.

A revista estará disponível a partir do lançamento no endereço www.revistanovohorizonte.com.br.

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