Jovens do Recife e da França produzem curtas sobre seus territórios

Projeto promove oficinas audiovisuais no bairro do Totó e conecta participantes de 16 a 25 anos por meio de intercâmbio cultural entre as duas cidades

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Jovens do Recife e de Nantes, na França, estão produzindo curtas-metragens para contar histórias sobre os lugares onde vivem. A iniciativa Diálogo Além-Mar promove oficinas de formação audiovisual e intercâmbio cultural entre participantes de 16 a 25 anos das duas cidades. No Recife, as atividades são realizadas no bairro do Totó, na Zona Oeste da capital pernambucana.

O projeto começou em maio de 2026 e segue até maio de 2027, com oficinas presenciais, encontros virtuais e produção de vídeos. A proposta é estimular os jovens a registrar e interpretar aspectos de seus territórios, como cultura, memória, história, festividades e culinária.

A iniciativa integra a Cooperação Internacional Recife-Nantes e é desenvolvida no âmbito do FICOL 2, programa francês de financiamento de projetos conjuntos entre cidades de diferentes países. No Brasil, participam a Prefeitura do Recife, a Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), o Consulado Geral da França no Recife e a ONG Cores do Amanhã, sob realização do Capibaribe Festival.

Para a presidente da ARIES, Mariana Pontes, o projeto permite que os jovens assumam o protagonismo na construção de narrativas sobre suas cidades.

“A cooperação internacional ganha uma dimensão ainda mais potente quando cria espaços para que os jovens sejam não apenas participantes, mas autores das narrativas sobre seus territórios”, afirmou.

Na França, a iniciativa é conduzida pela organização Makiz’art, com participação de Nantes Métropole, da Pays de la Loire Coopération Internationale (PDLCI), da SAMOA e da Agência Francesa de Desenvolvimento.

Curtas já foram exibidos

Os primeiros vídeos produzidos pelos jovens recifenses foram exibidos em setembro, durante a Conferência do Capibaribe Festival 2026. A formação inicial abordou linguagem audiovisual, criação de roteiros, funções na produção e exercícios de narrativa visual.

Até o fim de 2026, o planejamento prevê novas atividades, incluindo fotografia de cinema, roteirização, storyboard e filmagens em campo. As produções poderão abordar temas como cores, manifestações culturais e festas, além de explorar espaços relacionados à cultura afro-brasileira e à memória da escravidão.

De acordo com Marcos Toscano, secretário executivo de Relações Internacionais da Prefeitura do Recife, a iniciativa amplia o acesso dos jovens à cena cultural internacional e permite que apresentem suas próprias experiências.

“É uma forma de utilizar a cooperação internacional como instrumento de formação, expressão cultural, empoderamento e conexão entre juventudes”, declarou.

Audiovisual em expansão

A escolha do audiovisual também considera a presença dos vídeos no cotidiano da população brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 89,3% dos usuários de internet no país assistiram a vídeos, incluindo programas, séries e filmes, em 2025.

O setor também registrou crescimento nos investimentos. De acordo com a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), o audiovisual recebeu R$ 1,41 bilhão em recursos efetivamente desembolsados em 2025, o maior volume da série histórica e 29% acima do registrado no ano anterior.

Além da formação técnica, o intercâmbio tem despertado a curiosidade dos jovens recifenses sobre a rotina dos participantes franceses, incluindo seus hábitos, alimentação e atividades cotidianas. As conversas também permitem identificar semelhanças entre os territórios, especialmente em relação à história e à cultura.

A proposta do Diálogo Além-Mar é fortalecer a relação entre Recife e Nantes, cidades-irmãs que mantêm uma parceria de cooperação técnica e cultural há mais de 20 anos, por meio da troca de experiências e da produção de narrativas feitas pelos próprios jovens.

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