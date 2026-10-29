Evento "Ebó: Tradições e Resistência" reúne música, poesia e feira de mulheres empreendedoras no Recife
Iniciativa acontece neste sábado (7), no bairro do Barro, com apresentações, contação de histórias e atividades ligadas à cultura afro-diaspórica
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Uma programação dedicada à valorização de saberes ancestrais e à produção cultural pernambucana será realizada neste sábado (7), no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife. O evento gratuito “Ebó: Tradições e Resistência” acontece no Ilê Dùn, das 14h30 às 22h, com apresentações musicais, poesia falada, performance, atividades infantis e uma feira de mulheres pretas e empreendedoras locais.
A iniciativa reúne diferentes linguagens artísticas e propõe um espaço de troca entre gerações, com atividades que incluem contação de histórias, pintura ao vivo e microfone aberto. A programação é criada pelas produtoras culturais Priscila Ferraz, responsável também pela coordenação, e Tayná Passos, que assina a produção executiva.
Programação reúne artistas pernambucanos
A abertura, às 14h30, terá contação de histórias para crianças com Kimberly Fraga. Às 16h, o público poderá acompanhar a performance “Òná Ijó: A Dança das Encruzilhadas”, de Falik. Em seguida, às 16h20, ocorre o Slam das Minas PE, batalha de poesia falada protagonizada por mulheres cis e trans, com espaço de microfone aberto para outros artistas e participantes.
As apresentações musicais começam às 18h30, com o Coco do Rosário, de Jaboatão dos Guararapes. Às 20h, a cantora e sambista recifense Maria Pagodinho sobe ao palco. O encerramento, às 22h, será com a cantora, compositora e percussionista Poli, acompanhada de sua banda.
Durante todo o evento, haverá uma feira de mulheres pretas e empreendedoras locais, além de pintura ao vivo com a artista visual Bia, conhecida como MatrizB. A mestra de cerimônia será Ana Benedita, cantora, atriz e facilitadora cultural.
O projeto “Ebó: Tradições e Resistência” tem incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura do Município do Recife (SIC), por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC).
Serviço
- Data: sábado, 7 de novembro
- Horário: das 14h30 às 22h
- Local: Ilê Dùn, Culinária e Espaço Cultural Diaspórico
- Endereço: Avenida Doutor José Rufino, 1577, Barro, Recife
- Entrada: gratuita
- Classificação indicativa livre