Djavan comemora 50 anos de carreira com show no Classic Hall: "Minha ligação com Pernambuco é fortíssima"
Cantor e compositor alagoano se apresenta neste sábado (31), em Olinda, com repertório que reúne sucessos de cinco décadas de trajetória
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Com um repertório que atravessa cinco décadas da música brasileira, Djavan chega a Pernambuco neste sábado (31) com a turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”.
O cantor e compositor se apresenta no Classic Hall, em Olinda, às 21h, em um espetáculo que celebra sua trajetória e representatividade na cultura do país. Os ingressos estão disponíveis pelo site da Ticketmaster e na bilheteria do Classic Hall, a partir de R$ 190.
“Djavanear 50 anos. Só Sucessos” é uma festa de comemoração à voz e aos ritmos do violão e da guitarra de Djavan. Na turnê, djavanear é um convite para o público viver como a música do alagoano: com afeto, leveza e poesia.
A apresentação marca o retorno do artista ao estado após mais de dois anos. Além da relação construída com o público pernambucano ao longo da carreira, Djavan tem uma ligação pessoal com a capital: aos 16 anos, ele morou no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.
“Morei em Recife, em Casa Amarela, no início da minha vida, quando tinha 16 anos. Então, a minha ligação com Pernambuco, e principalmente com Recife, é fortíssima”, afirmou, em entrevista ao JC.
A experiência também deixou marcas em sua história. “Eu sempre adorei a cidade e, depois que vivi aí por cerca de um ano e meio, passei praticamente a fazer parte dela e a trazer Recife para a minha vida, para a minha história”, destacou.
A suavidade vocal e a versatilidade musical de Djavan atravessam gerações e aproximam diferentes épocas, temas e ritmos.
Em sua obra, o artista articula elementos da música brasileira, como o samba, a bossa nova e os sons regionais nordestinos, a gêneros como jazz, soul, funk norte-americano e blues. Dessa combinação, surgem canções que exploram sentimentos, espiritualidade, identidade e a passagem do tempo.
Viagem musical
A apresentação deste sábado integra a turnê nacional que comemora os 50 anos de trajetória do alagoano, iniciada em 1976 com o lançamento do álbum “A Voz, o Violão, a Música de Djavan”.
“Você não concorda que é uma data realmente muito simbólica, muito significativa? A gente trabalha durante todos esses anos, sem interrupção, e isso tem que ser comemorado”, refletiu.
Para o projeto, Djavan preparou um repertório com pelo menos 25 músicas, reunindo alguns dos maiores sucessos de sua discografia. Entre as canções que integram o espetáculo estão “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Azul”, “Samurai” e “Flor de Lis”.
A proposta é proporcionar ao público uma viagem musical pelas diferentes fases de sua carreira.
Com direção artística de Gringo Cardia, o espetáculo reúne uma produção especial de iluminação e cenografia, além de uma banda formada por músicos que acompanham o artista. No palco, Djavan é acompanhado por Felipe Alves, Marcelo Mariano, Torcuato Mariano, Paulo Calasans, Renato Fonseca, Jessé Sadoc, Marcelo Martins e Rafael Rocha.
A turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos” já passou pelas cidades de São Paulo, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém e Maceió.
Serviço
Djavan – Turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”
Data: 31 de outubro
Horário: 21h
Local: Classic Hall – Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda
Ingressos: a partir de R$ 190, no Ticket Master e nas bilheterias oficiais do evento