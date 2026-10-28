Instituto Abelardo da Hora lança curso online gratuito sobre infância, arte e cidade

Além de abordar trajetória do artista, formação investiga relações entre infância, espaço urbano, arte pública e direito ao brincar

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O entendimento de que as vivências na cidade devem passar pela infância tem ganhado força no Brasil e se tornou central no novo curso do Instituto Abelardo da Hora.

Intitulada “A Cidade Brinca - Infância, arte e espaço público em Abelardo da Hora”, a formação gratuita e online insere as crianças nas discussões sobre o planejamento de espaços públicos mais seguros, inclusivos e acessíveis.

Com emissão de certificado, o curso estará disponível a partir de 30 de outubro, com inscrições pelo site do Instituto. A coordenação de conteúdos será do professor Daniel da Hora.

O programa é organizado em oito aulas, com duração de até 50 minutos cada, e se dedica à investigação contemporânea da vida, da obra e do legado do artista.

Além de abordar a trajetória de Abelardo, que foi um artista plástico brasileiro, escultor, desenhista, gravurista, pintor, ceramista, professor e poeta, o curso investiga as relações entre infância, corpo, espaço urbano, arte pública e direito ao brincar em sua produção.

O ponto de partida é a série “Meninos do Recife” (1962), na qual o pernambucano tornou visíveis crianças marcadas pela fome, pela precariedade urbana e pela desigualdade social.

Seus desenhos, monumentos, projetos de arte pública e esculturas-brinquedo revelam diferentes maneiras de compreender a presença da infância no mundo e colocam em pauta como as desigualdades afetam a experiência das crianças.

Nesta leitura, a cidade deixa de ser apenas um cenário e se torna território político e espaço para transformações.

Ao longo das aulas, a obra é aproximada de debates contemporâneos sobre planejamento urbano, acessibilidade, educação, participação social e qualidade dos espaços públicos.

O curso é destinado a artistas, professores, pesquisadores, estudantes, educadores, arquitetos, urbanistas, designers, gestores culturais e profissionais do patrimônio e das políticas públicas, além de interessados em arte brasileira, infância, memória e cidade. Não é necessária formação prévia específica para participar.

“Mais do que revisitar a obra de Abelardo, queremos demonstrar como seu pensamento artístico permanece profundamente contemporâneo. O curso nos convida a refletir sobre que cidade estamos construindo para as novas gerações e qual o lugar que reservamos à infância nessa construção”, destaca Daniel da Hora.

A iniciativa integra as ações de formação, pesquisa e difusão do Instituto Abelardo da Hora. A plataforma de cursos conta também com Clara da Hora, na direção executiva, e Maria Aureliano, responsável pela coordenação geral.

Serviço

Curso “A Cidade Brinca - Infância, arte e espaço público em Abelardo da Hora”

Data: a partir de 30 de outubro

Formato: online, com oito aulas de até 50 minutos cada

Investimento: gratuito (curso com emissão de certificado)

Inscrições: https://institutoabelardodahora.org/cursos-online/

