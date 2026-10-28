Festival Clássicos do Brasil volta ao Recife com Alcione, Seu Jorge e Nando Reis

Evento acontece de 6 a 8 de novembro, no Parque Dona Lindu, com shows de artistas nacionais e programação gratuita dedicada à música pernambucana

por Eduardo Scofi
Festival Clássicos do Brasil volta ao Recife com Alcione, Seu Jorge e Nando Reis
Cantora Alcione

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O festival Clássicos do Brasil retorna ao Recife entre os dias 6 e 8 de novembro, com apresentações no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. A programação reúne nomes da música brasileira como Alcione, Seu Jorge, Marcelo D2, Nando Reis, Humberto Gessinger e CPM 22, além de shows gratuitos de artistas pernambucanos no último dia do evento.

Realizado pela produtora PECK e apresentado pela Petrobras e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, o festival terá dois dias de shows com ingressos pagos, na sexta-feira (6) e no sábado (7), a partir das 18h30. No domingo (8), a programação será gratuita, com Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra, a partir das 15h.

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Alcione, Seu Jorge e Marcelo D2 abrem o festival

A sexta-feira será dedicada a apresentações que passam pelo samba, pela MPB e pelo hip-hop. Alcione levará ao palco sucessos de seus mais de 50 anos de carreira, enquanto Seu Jorge apresentará músicas conhecidas do repertório e faixas do álbum Baile à la Baiana.

Marcelo D2 completa a primeira noite com o projeto Manual Prático do Novo Samba Tradicional, que combina referências do samba com experimentações sonoras contemporâneas.

Nando Reis e CPM 22 se apresentam no sábado

No sábado (7), Nando Reis apresentará o show Pra Você Guardei o Amor, com músicas do álbum mais recente e canções românticas que marcaram sua trajetória. Humberto Gessinger fará a estreia nacional da turnê 3x4 - Um Retrato, que revisita diferentes fases de sua carreira de mais de quatro décadas.

A programação do segundo dia será encerrada pelo CPM 22, que celebra os 30 anos da banda com sucessos como Dias Atrás e Um Minuto para o Fim do Mundo.

Domingo terá shows gratuitos de artistas pernambucanos

O último dia do festival terá a ação Domingo no Parque, voltada às famílias e com entrada gratuita. A programação reúne Lula Queiroga, Mundo Livre S/A e SpokFrevo Orquestra, com repertórios que passam por gêneros como manguebeat, frevo, maracatu, xote e embolada.

Esta será a segunda edição do Clássicos do Brasil no Recife. Criado no Rio de Janeiro, em 2023, o festival chegou à capital pernambucana em abril de 2025, com apresentações no Classic Hall. Em 2026, a mudança para o Parque Dona Lindu leva o evento a um espaço aberto à beira-mar, com praça de alimentação, área para pessoas com deficiência e ambientes interativos.

Serviço

  • Clássicos do Brasil 2026
  • Data: 6, 7 e 8 de novembro
  • Local: Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife
  • Ingressos para sexta e sábado: Bilheteria Digital

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Eduardo Scofi

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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