Curta estrelado por Bruna Linzmeyer e Clau Barros estreia no Janela Internacional de Cinema do Recife

"Sandra Roque", será exibido no Cinema São Luiz e mistura fúria, paixão e humor em uma história atravessada por um dia de acontecimentos caóticos

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O curta-metragem “Sandra Roque”, primeiro filme de ficção da roteirista e diretora recifense Mayara Santana, vai estrear nesta quarta-feira (28) no Cinema São Luiz, durante o Janela Internacional de Cinema do Recife.

Estrelado por Clau Barros, Bruna Linzmeyer e Laís Vieira, a produção mistura ação, suspense, romance e comédia, com um humor sarcástico.

A história acompanha Sandra Roque, uma mulher que em uma parada de ônibus tem uma explosão de raiva e agride ferozmente um homem ao ser chamada de Jimmy Cliff. Aos poucos, é revelada a sucessão de acontecimentos caóticos que a levaram até ali.

No centro da narrativa está o relacionamento instável entre Roque e sua mulher, Samira, e a tão sonhada moto que elas compraram juntas. Impulsiva, amorosa, ciumenta e vulnerável, a protagonista ocupa o centro da narrativa como uma anti-heroína cujas escolhas conduzem o filme.

Produzido pela Alumia Filmes e pela Rebu Filmes, com produção executiva de Carol Vergolino e direção de fotografia de Pedro Sotero, o curta nasce do encontro entre profissionais de diferentes trajetórias do audiovisual pernambucano.

