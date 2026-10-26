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Cultura | Notícia

Na cultura, acesso gratuito é prioridade para brasileiros nos próximos governos, aponta pesquisa

Levantamento do Observatório Fundação Itaú mostra que mais de 40% da população defendem ampliação de programas gratuitos de acesso à cultura

Por Laís Nascimento Publicado em 26/10/2026 às 13:38
Para os brasileiros entrevistados, ampliar acesso gratuito a atividades culturais &eacute; principal demanda do setor
Para os brasileiros entrevistados, ampliar acesso gratuito a atividades culturais é principal demanda do setor - ANDRÉA REGO BARROS/PCR

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Ampliar o acesso gratuito a atividades culturais é a principal demanda dos brasileiros em relação às políticas públicas para o setor nos próximos governos.

Mais de 40% da população afirma que criar ou ampliar programas gratuitos de acesso a cinema, teatro, música e museus deveria estar entre as principais prioridades dos candidatos eleitos para presidente e governadores.

Os dados fazem parte da 7ª edição da pesquisa Hábitos Culturais, levantamento realizado pelo Observatório Fundação Itaú, com apoio técnico do Datafolha.

Além da gratuidade, 32% dos entrevistados apontam a criação de equipamentos ou instituições públicas de cultura como prioridade. Outros 28% defendem a melhoria, reforma, ampliação ou modernização dos espaços existentes.

O financiamento e o incentivo à produção cultural independente são citados por 26% dos participantes, enquanto 22% destacam o apoio a iniciativas culturais em favelas, periferias e comunidades tradicionais.

“A população associa a ampliação do acesso à cultura não apenas à gratuidade, mas à existência e qualidade da infraestrutura e ao estímulo à produção cultural. O direito cultural é uma pauta urgente para a transformação do indivíduo e da sociedade, para a qual precisamos democratizar o acesso e estimular participação cultural”, afirma Jader Rosa, superintendente do Itaú Cultural.

Acesso à cultura gratuita

Guga Matos/JC Imagem
Realização de atividades culturais gratuitas é mais frequente entre pessoas com maior escolaridade e das classes A/B - Guga Matos/JC Imagem

A pesquisa Hábitos Culturais reuniu, ainda, dados sobre o acesso dos brasileiros a atividades culturais gratuitas.

De acordo com as respostas dos entrevistados, a realização de atividades culturais gratuitas é mais frequente entre moradores de regiões metropolitanas, pessoas com maior escolaridade e integrantes das classes A/B.

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Em todo o país, o acesso somou 69% dos entrevistados, com a região Nordeste abaixo da média nacional – 67%.

Direito garantido pela Constituição

O levantamento também avaliou o conhecimento da população sobre os direitos culturais. Sete em cada dez brasileiros sabem que o acesso à cultura é um direito garantido pela Constituição Federal, enquanto os outros três desconhecem essa garantia.

Além disso, o levantamento pediu para que os entrevistados dissessem espontaneamente o que significa ter direito à cultura e o que esse direito deveria assegurar à população.

Entre as principais respostas, apareceram o incentivo à cultura, a ampliação e a facilitação do acesso, a divulgação de eventos e ações culturais e a gratuidade para todos.

Sobre a pesquisa

A 7ª edição da Pesquisa Hábitos Culturais ouviu homens e mulheres de 16 a 65 anos, das classes A, B, C e D/E, residentes em todas as regiões brasileiras. Foram realizadas 2.448 entrevistas presenciais e individuais em 137 municípios, entre 7 e 20 de julho de 2026.

A margem de erro para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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