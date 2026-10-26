Festival do Cinema Brasileiro terá ingressos a R$ 12 entre 29 de outubro e 4 de novembro
Campanha nacional reúne redes de cinema e oferece preço promocional para filmes brasileiros em salas convencionais durante uma semana
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Os ingressos para filmes brasileiros custarão R$ 12 entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro, durante o Festival do Cinema Brasileiro. A iniciativa será realizada em todo o país, com participação das redes de cinema, e busca ampliar o acesso do público às produções nacionais.
A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio institucional da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX). As entidades também organizam a Semana do Cinema, que reuniu cerca de 5,6 milhões de pessoas em setembro deste ano.
Entre os filmes em destaque na programação estão “100 Dias”, sobre a história de Amyr Klink, “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, com Any Gabrielly e Giulia Be, “Se Eu Fosse Você 3” e “Minha Melhor Amiga”.
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O valor promocional será válido exclusivamente para produções nacionais exibidas em salas convencionais. Os cinemas continuarão exibindo filmes internacionais, que não estão incluídos na promoção. Também haverá combos de alimentação com preços especiais.
A programação completa e os valores de pipoca e refrigerante poderão ser consultados nos sites das redes de cinema e das plataformas de venda de ingressos.