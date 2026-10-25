Megamural de oito andares em homenagem a Chico Science é inaugurado no Bairro de Recife

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Com 25 metros de altura, painel foi criado pelo artista visual recifense Arem, em colaboração com André Nomes, Charles 2D, Joana Darck e Yone Ceres

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Um megamural em homenagem ao cantor e compositor Chico Science foi inaugurado no Recife nesta sexta-feira (23). A obra “Chila, Relê, Domilindró” está localizada no Bairro do Recife e ocupa cerca de oito andares, podendo ser vista na esquina da Rua da Guia com a Avenida Barbosa Lima.

Com 25 metros de altura, o painel foi criado pelo artista visual recifense Arem, em colaboração com André Nomes, Charles 2D, Joana Darck e Yone Ceres, e produção executiva de Carol Pires.

O megamural é inspirado em uma fotografia de Fred Jordão e reúne referências que acompanham o Manguebeat, como as cores vibrantes e as formas geométricas.

Arem apresenta uma leitura contemporânea do legado do músico e do movimento, explorando três palavras que Chico citava na música “O cidadão do mundo”: Chila, Relê, Domilindró.

“Brincando com as três palavras, eu separei a arte em três temas: fauna, flora e tecnologia. Eu me sinto como uma ponte, no sentido de que eu estou realizando essa homenagem enquanto artista e fã e também representando milhares de pernambucanos. Chico trazia muito nas letras a questão da consciência de classe, então, para mim é como se eu tivesse pintado um lembrete, de 25 metros, sobre a consciência de classe no meio do Recife Antigo”, afirmou o artista visual.

O megamural integra o Edital de Megamurais – Recife Cidade da Música, promovido pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB), com apoio de Tintas Iquine, Palácio Locação de Máquinas e Grupo Pernambuco.

“Essa é uma grande homenagem ao nosso Chico Science, que completaria 60 anos e 30 anos também do álbum Afrociberdelia. É uma bela e justa homenagem, em um local muito simbólico, no coração do Recife”, afirmou o prefeito Victor Marques.

O painel marca os 35 anos do início do Manguebeat e os 30 anos do lançamento de Afrociberdelia, de Chico Science & Nação Zumbi, um dos marcos do movimento e da cultura popular pernambucana e brasileira.

