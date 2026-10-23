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Cultura | Notícia

Luiz Lins faz show neste sábado (24), no Recife, para celebrar 10 anos de carreira

Cantor pernambucano apresenta no Teatro do Parque as músicas do álbum "Os Canalhas Também Envelhecem", lançado em julho deste ano

Por Fagner Clemente Publicado em 23/10/2026 às 17:47 | Atualizado em 23/10/2026 às 17:48
"O.C.T.E — Os Canalhas Também Envelhecem", de Luiz Lins, foi lançado nesta terça-feira (7)
"O.C.T.E — Os Canalhas Também Envelhecem", de Luiz Lins, foi lançado nesta terça-feira (7) - Divulgação

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O cantor e compositor pernambucano Luiz Lins celebra dez anos de carreira com um show neste sábado (24), no Teatro do Parque, no Centro do Recife. A apresentação tem como destaque o álbum “O.C.T.E — Os Canalhas Também Envelhecem”, lançado em julho de 2026, e marca a primeira vez que o artista apresenta ao vivo, na capital pernambucana, as músicas do novo trabalho.

Ingressos

O show será realizado no Teatro do Parque, localizado na Rua do Hospício, número 81, no bairro da Boa Vista. A abertura dos portões está prevista para as 19h, e o show começa às 20h.

Os ingressos do segundo lote estão disponíveis por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/luiz-lins-em-recife-lancamento-do-disco-os-canalhas-tambem-envelhecem/3552266?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com a partir de R$ 50 para meia-entrada, além de taxa de serviço de R$ 5. A entrada inteira e a modalidade social custam R$ 55, com taxa de R$ 5,50.

A meia-entrada é destinada a estudantes, professores e idosos, mediante apresentação de comprovante. Já o ingresso social oferece desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível dentro da validade ou de uma peça de roupa em bom estado, entregues na entrada do evento.

Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de caridade do Recife e de Olinda. As roupas serão encaminhadas a pessoas em situação de rua no Centro do Recife.

As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Sympla. Os organizadores recomendam a compra pelos canais oficiais.

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O ARTISTA

Natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Luiz Lins construiu sua trajetória musical a partir da mistura de rap e R&B com referências de gêneros como brega, forró, MPB e música latino-americana.

Lançado em 7 de julho, “O.C.T.E” reúne 12 faixas autorais e participações de artistas como João Gomes, Mestrinho, Wiu, MC Braz, MC Tocha e Raphaela Santos. O disco percorre diferentes sonoridades, incluindo bachata, ranchera mexicana, trap e música eletrônica, em uma proposta que o artista define como “EDM nordestino”.

O trabalho também aborda temas como amadurecimento, culpa, arrependimento e redenção. As canções se conectam por meio da história de um personagem que enfrenta as consequências das próprias escolhas, construindo uma narrativa sobre vulnerabilidade e autoconhecimento.

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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