Luiz Lins faz show neste sábado (24), no Recife, para celebrar 10 anos de carreira

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Cantor pernambucano apresenta no Teatro do Parque as músicas do álbum "Os Canalhas Também Envelhecem", lançado em julho deste ano

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O cantor e compositor pernambucano Luiz Lins celebra dez anos de carreira com um show neste sábado (24), no Teatro do Parque, no Centro do Recife. A apresentação tem como destaque o álbum “O.C.T.E — Os Canalhas Também Envelhecem”, lançado em julho de 2026, e marca a primeira vez que o artista apresenta ao vivo, na capital pernambucana, as músicas do novo trabalho.

Ingressos

O show será realizado no Teatro do Parque, localizado na Rua do Hospício, número 81, no bairro da Boa Vista. A abertura dos portões está prevista para as 19h, e o show começa às 20h.

Os ingressos do segundo lote estão disponíveis por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/luiz-lins-em-recife-lancamento-do-disco-os-canalhas-tambem-envelhecem/3552266?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com a partir de R$ 50 para meia-entrada, além de taxa de serviço de R$ 5. A entrada inteira e a modalidade social custam R$ 55, com taxa de R$ 5,50.

A meia-entrada é destinada a estudantes, professores e idosos, mediante apresentação de comprovante. Já o ingresso social oferece desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível dentro da validade ou de uma peça de roupa em bom estado, entregues na entrada do evento.

Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de caridade do Recife e de Olinda. As roupas serão encaminhadas a pessoas em situação de rua no Centro do Recife.

As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Sympla. Os organizadores recomendam a compra pelos canais oficiais.

O ARTISTA

Natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, Luiz Lins construiu sua trajetória musical a partir da mistura de rap e R&B com referências de gêneros como brega, forró, MPB e música latino-americana.

Lançado em 7 de julho, “O.C.T.E” reúne 12 faixas autorais e participações de artistas como João Gomes, Mestrinho, Wiu, MC Braz, MC Tocha e Raphaela Santos. O disco percorre diferentes sonoridades, incluindo bachata, ranchera mexicana, trap e música eletrônica, em uma proposta que o artista define como “EDM nordestino”.

O trabalho também aborda temas como amadurecimento, culpa, arrependimento e redenção. As canções se conectam por meio da história de um personagem que enfrenta as consequências das próprias escolhas, construindo uma narrativa sobre vulnerabilidade e autoconhecimento.

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