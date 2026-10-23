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Cultura | Notícia

Festival Literário da Mata Sul promove oficinas para crianças e programação musical gratuita

Realizado no Complexo Esportivo dos Palmares, Portelão, nesta sexta (23), evento tem como tema "Voando nas asas da imaginação: tecendo histórias"

Por JC Publicado em 23/10/2026 às 10:59
Festival Literário da Mata Sul tem programação cultural em Palmares, nesta sexta-feira (23)
Festival Literário da Mata Sul tem programação cultural em Palmares, nesta sexta-feira (23) - Divulgação

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O 5º Festival Literário da Mata Sul (FLIARP) promove, nesta sexta-feira (23), uma programação dedicada à cultura e educação em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco.

Realizado no Complexo Esportivo dos Palmares, o Portelão, até às 21h, e com entrada gratuita, o evento tem como tema "Voando nas asas da imaginação: tecendo histórias". Nesta edição, participam 13 estandes de editoras como a Vozes, Paulus, CPAD, Casa Pedagógica e Desafio Editorial.

A programação também inclui palestras e, a partir das 19h, atrações de música nordestina. O festival é realizado pela Prefeitura dos Palmares e pela Andelivros – Associação do Nordeste de Distribuidoras e Editoras de Livros.

"Um festival literário é também uma festa da cultura. A história que está no livro ganha voz na contação, vira canção na roda musical e chega ao palco nas apresentações artísticas da noite. É esse encontro entre o livro e a arte que aproxima as famílias da leitura", destaca Leila Perci, gestora de marketing da Andelivros.

Para o público infantil, serão ofertadas oficinas das 14h às 16h e das 19h às 21h. A programação inclui contação de histórias, a exposição "Rapunzel – Os Encantos dos Contos de Fadas", a oficina maker e de robótica "Abra as asas da imaginação: entre no mundo maker", roda musical e pintura no rosto.

As oficinas são ministradas por Ana Valéria (contação de histórias), Ilka Acioli e Rafaela (maker e robótica), Alex e Dora Santos (roda musical) e Juliana Lícia, Josete Maria e Kaylane Ximenes (pintura no rosto).

Serviço

5º Festival Literário da Mata Sul (FLIARP)
Data: sexta-feira, 23 de outubro
Horário: até às 21h; atrações musicais a partir das 19h
Oficinas infantis: das 14h às 16h e das 19h às 21h
Local: Complexo Esportivo dos Palmares (Portelão) – Avenida Pedro Paranhos, Palmares
Entrada gratuita

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