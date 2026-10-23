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Cultura | Notícia

Academia Pernambucana de Letras lança Prêmio Literário no valor de R$ 3 mil

Premiação abrange categorias Ensaio, Conto e Poesia e recebe inscrições até 14 de dezembro; obras lançadas em plataformas digitais não serão aceitas

Por JC Publicado em 23/10/2026 às 11:51
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Prêmio Literário da APL recebe inscrições até 14 de dezembro - Keila Castro

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A Academia Pernambucana de Letras (APL) está com as inscrições abertas para a edição 2026 do Prêmio Literário da APL. A premiação abrange as categorias Ensaio, Conto e Poesia e recebe inscrições até 14 de dezembro.

Os vencedores de cada categoria receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$ 3 mil e um diploma. A cerimônia de entrega será durante a sessão solene de aniversário da APL, em 26 de janeiro de 2027.

Poderão ser inscritos exclusivamente livros escritos em português e publicados em formato impresso, na sua primeira edição, entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de outubro de 2026.

Obras lançadas em plataformas digitais não serão aceitas. Além disso, o autor ou autora deve ser natural de Pernambuco ou estar radicado no estado há mais de dez anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente na sede da APL (Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife/PE, das 9h às 16h) ou pelos Correios, mediante o envio da documentação e exemplares postados até a data limite de 14 de dezembro. O regulamento completo está disponível no site da APL.

A premiação homenageia escritores e personalidades pernambucanas por categoria. Confira os homenageados desta edição:

  • Categoria Ensaio: Prêmio Antônio Brito Alves;
  • Categoria Conto: Prêmio Vânia Souto Carvalho;
  • Categoria Poesia: Prêmio Edmir Domingues.

Serviço

Prêmio Literário Academia Pernambucana de Letras
Categorias: Ensaio, Conto e Poesia
Inscrições: até 14 de dezembro
Premiação: R$ 3 mil

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