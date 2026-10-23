Academia Pernambucana de Letras lança Prêmio Literário no valor de R$ 3 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Premiação abrange categorias Ensaio, Conto e Poesia e recebe inscrições até 14 de dezembro; obras lançadas em plataformas digitais não serão aceitas

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A Academia Pernambucana de Letras (APL) está com as inscrições abertas para a edição 2026 do Prêmio Literário da APL. A premiação abrange as categorias Ensaio, Conto e Poesia e recebe inscrições até 14 de dezembro.

Os vencedores de cada categoria receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$ 3 mil e um diploma. A cerimônia de entrega será durante a sessão solene de aniversário da APL, em 26 de janeiro de 2027.

Poderão ser inscritos exclusivamente livros escritos em português e publicados em formato impresso, na sua primeira edição, entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de outubro de 2026.

Obras lançadas em plataformas digitais não serão aceitas. Além disso, o autor ou autora deve ser natural de Pernambuco ou estar radicado no estado há mais de dez anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente na sede da APL (Av. Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife/PE, das 9h às 16h) ou pelos Correios, mediante o envio da documentação e exemplares postados até a data limite de 14 de dezembro. O regulamento completo está disponível no site da APL.

A premiação homenageia escritores e personalidades pernambucanas por categoria. Confira os homenageados desta edição:

Categoria Ensaio: Prêmio Antônio Brito Alves;

Categoria Conto: Prêmio Vânia Souto Carvalho;

Categoria Poesia: Prêmio Edmir Domingues.

Serviço

Prêmio Literário Academia Pernambucana de Letras

Categorias: Ensaio, Conto e Poesia

Inscrições: até 14 de dezembro

Premiação: R$ 3 mil

