Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esta é a terceira passagem do projeto pelo estado, com um repertório que inclui músicas como "P do Pecado", "Coração Partido" e "Pela Última Vez"

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O grupo Menos é Mais volta a Pernambuco neste sábado (24), a partir das 14h, para a turnê “Churrasquinho -+”. Com 4 horas de duração e palco no formado 360º, o show será na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Esta é a terceira passagem do projeto pelo estado, com um repertório que inclui músicas como “P do Pecado”, “Coração Partido” e “Pela Última Vez”.

Formada por Duzão, Goes, Paulinho e Ramon, a banda foi criada em 2016 e se tornou uma das mais escutadas de pagode nos últimos anos. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresse, com valores a partir de R$ 170.

Até a 4ª edição, o projeto Churrasquinho já havia reunido mais de 260 mil pessoas em diferentes cidades brasileiras. Em 2026, a turnê passou por Ribeirão Preto, Fortaleza, Belém e Vitória. O evento é realizado pelo Grupo Onda e pela GH Music, com produção da Festa Cheia.

Serviço

Churrasquinho -+

Data: 24 de outubro

Local: área externa do Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda

Ingressos: à venda pela plataforma Ingresse, a partir de R$ 170

