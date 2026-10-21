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Cultura | Notícia

Turnê "Churrasquinho -+" chega em Pernambuco com quatro horas de show e palco 360º

Esta é a terceira passagem do projeto pelo estado, com um repertório que inclui músicas como "P do Pecado", "Coração Partido" e "Pela Última Vez"

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 12:19
Churrasquinho -+ chega em Pernambuco com quatro horas de show e palco 360º
Churrasquinho -+ chega em Pernambuco com quatro horas de show e palco 360º - Divulgação

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O grupo Menos é Mais volta a Pernambuco neste sábado (24), a partir das 14h, para a turnê “Churrasquinho -+”. Com 4 horas de duração e palco no formado 360º, o show será na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Esta é a terceira passagem do projeto pelo estado, com um repertório que inclui músicas como “P do Pecado”, “Coração Partido” e “Pela Última Vez”.

Formada por Duzão, Goes, Paulinho e Ramon, a banda foi criada em 2016 e se tornou uma das mais escutadas de pagode nos últimos anos. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresse, com valores a partir de R$ 170.

Até a 4ª edição, o projeto Churrasquinho já havia reunido mais de 260 mil pessoas em diferentes cidades brasileiras. Em 2026, a turnê passou por Ribeirão Preto, Fortaleza, Belém e Vitória. O evento é realizado pelo Grupo Onda e pela GH Music, com produção da Festa Cheia.

Serviço

Churrasquinho -+
Data: 24 de outubro
Local: área externa do Centro de Convenções de Pernambuco – Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda
Ingressos: à venda pela plataforma Ingresse, a partir de R$ 170

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